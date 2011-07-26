فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی در قزوین تعلیق شد

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی رسیدگی به شکایات واصله از یک دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، این دفتر به مدت سه ماه تعلیق شد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد: در پی بازدیدهای به عمل آمده از تاسیسات گردشگری

استان، دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مذکور واقع در شهر محمدیه به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان و تعدد شکایات به مدت سه ماه تعلیق شد.

بیرانوند افزود: بر اساس شکایات رسیده، مشاهده تخلفات صورت گرفته، نقایض موجود در نحوه ارائه خدمات گردشگری و با نظر کمیسیون نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی استان تمام فعالیتهای گردشگری این مرکز به مدت سه ماه به حالت تعلیق درآمده و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت‌ تورگردانی و امور مرتبط با گردشگری پروانه بهره برداری آن دفتر باطل خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اعلام شماره تلفن شبانه روزی 3685024 برای رسیدگی به

شکایات خدمات تاسیسات گردشگری، از شهروندان و گردشگران خواست در صورت بروز هر گونه مشکل در ارتباط با نحوه

عملکرد و ارائه خدمات تاسیسات گردشگری با این شماره تماس بگیرند تا در اسرع وقت به شکایات واصله رسیدگی شود.