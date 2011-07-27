گزارش مهر از تودیع و معارفه مدیر عامل قدیم و جدید خبرگزاری فارس

در این مراسم سیدنظام‌الدین موسوی مدیرعامل جدید خبرگزاری فارس گفت: در فضای امروز، رسانه اهمیتی مضاعف دارد و بخشی از زندگی جامعه امروز بشری است و اگر ملتی بخواهد حرف داشته باشد و فرهنگش را صادر کند ناگزیر است در حوزه رسانه تقویت شود.

وی ادامه داد: جنگ نرم یعنی رویارویی قدرت‌های نرم در دنیا و در این عرصه هم رسانه حرف اول را می‌زند و رسانه و خبرنگاران، سربازان خط اول جنگ نرم هستند. امروز دشمنان جهان اسلام ابزارهای خاصی را برای مقابله با اسلام به کار گرفته‌اند تا ما را به انفعال بکشانند و به همین دلیل آنهایی که در نوک پیکان انقلاب قرار گرفته‌اند باید خودشان را تجهیز کنند و فعالانه در عرصه مبارزه حضور داشته باشند.

موسوی با اشاره به اینکه غرب به دنبال سیطره بر جهان و آمریکایی کردن دنیا تاکید کرد که نیروهای رسانه‌ای ما باید مبتکرانه وارد عمل شوند.

وی در بخش دیگر صحبت‌هایش گفت: خبرگزاری فارس تنها یک بنگاه خبری نیست، بلکه خاکریز مقدم جنگ نرم و قدرت نرم است. اصلا خبرگزاری فارس اصلی‌ترین واحد رسانه‌ای کشور در جنگ نرم در فضای مجازی است. این رسانه هم بیشترین مخاطب را در بین همه خبرگزاری دارد و هم اینکه تاثیرگذارترین است.

مدیرعامل جدید خبرگزاری فارس در تایید ادعایش بیان کرد: خبرگزاری فارس به قدری تأثیرگذاری دارد که هر خبری که فارس منتشر می‌کند، روندهای سیاسی و فرهنگی را تغییر می‌دهد.

موسوی درباره روحیه مدیریتی مقدم فر توضیح داد: مقدم‌فر مدیری راهبردی‌اندیش و مشورت‌پذیر است و حتی برای مسائل کوچک هم از افراد مختلف مشورت می‌گرفت و بر مدیریت مشارکتی، اغنایی و تجربی تاکید می‌کرد.

مدیرمسئول سابق روزنامه جوان گفت: شاید فردی مثل من نتواند به اندازه وی مفید باشد، اما امیدوارم بتوانم بنای مستحکمی که ساخته شده، در حد توانم حفظ کرده و با کمک افراد مجموعه به سمتی برویم که رشد بیشتری داشته باشیم؛ چرا که من به تغییر نیروها هم اعتقادی ندارم و این تجربه را در روزنامه جوان هم داشتم که با نیروهای قبلی توانستیم نتایج خوبی بگیریم.

موسوی اشاره کرد: باید به نکته از تاکیدات مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم که فرمودند همان‌گونه که افراد وظیفه پاسداری از انقلاب را دارند، ضمن آنکه باید از وضعیت موجود محافظت کنند، نباید محافظه‌کار باشند و من امروز اطمینان دارم هر مسیری که ما در راه اعتلای فارس برداریم، باعث خوشحالی آقای مقدم‌فر خواهد شد و برایمان دعا می‌کنند.

وی که از مدت‌ها پیش با خبرگزاری فارس همکاری داشته است، توضیح داد: اگر همه اعضای مجموعه دست به دست هم بدهند، راه‌های هموارتری را پیش رو خواهیم داشت. ما نباید به اول بودن اکتفا کنیم، بلکه باید به چشم‌اندازهای بزرگتری دست پیدا کنیم.

مدیرعامل جدید خبرگزاری فارس افقی را که برای این رسانه ترسیم کرده است، اینگونه تبیین کرد: خبرگزاری فارس باید رسانه مرجع و منبع خبری اول در منطقه خاورمیانه باشد و باید به سمتی برویم که بتوانیم از تحولات منطقه یک روایت ایرانی داشته باشیم.

این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: خبرگزاری فارس باید در پوشش خبری همه مسائل در دنیا مرجع باشد و مخاطب باید بتواند روایت منطبق با اهداف نظام را در فارس پیدا کند.

دبیر اسبق سرویس اخبار ویژه خبرگزاری فارس در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره ساختار فنی این رسانه سخن گفته و گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده‌ام، دشمنان ما در خارج، روزانه 15 تا 20 هزار دلار برای حمله به فارس و از کار انداختن آن هزینه می کنند و این نشان می دهد خبرگزاری فارس چقدر مهم است.

وی در پایان از همکارانش در روزنامه جوان تشکر کرد و گفت: در طول مدتی که در این روزنامه بودم با ایجاد انگیزه در نیروهای قبلی توانستیم روزنامه‌ای که بنا به دلایلی به حاشیه رفته بود به متن جامعه بازگردانم؛ تا جایی که مسعود بهنود در بی بی سی این روزنامه را به عنوان رسانه‌ای تاثیرگذار نشان می‌دهد.