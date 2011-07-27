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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۶

گزارش مهر از تودیع و معارفه مدیر عامل قدیم و جدید خبرگزاری فارس

گزارش مهر از تودیع و معارفه مدیر عامل قدیم و جدید خبرگزاری فارس

سه‌شنبه 4 مردادماه، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری فارس در تالار سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد که حمیدرضا مقدم‌فر پس از حدود سه و نیم سال فعالیت در خبرگزاری فارس به عنوان مدیرعامل، جای خود را به سیدنظام‌الدین موسوی مدیرمسئول روزنامه «جوان» داد.

در این مراسم سیدنظام‌الدین موسوی مدیرعامل جدید خبرگزاری فارس گفت: در فضای امروز، رسانه اهمیتی مضاعف دارد و بخشی از زندگی جامعه امروز بشری است و اگر ملتی بخواهد حرف داشته باشد و فرهنگش را صادر کند ناگزیر است در حوزه رسانه تقویت شود.

وی ادامه داد: جنگ نرم یعنی رویارویی قدرت‌های نرم در دنیا و در این عرصه هم رسانه حرف اول را می‌زند و رسانه و خبرنگاران، سربازان خط اول جنگ نرم هستند. امروز دشمنان جهان اسلام ابزارهای خاصی را برای مقابله با اسلام به کار گرفته‌اند تا ما را به انفعال بکشانند و به همین دلیل آنهایی که در نوک پیکان انقلاب قرار گرفته‌اند باید خودشان را تجهیز کنند و فعالانه در عرصه مبارزه حضور داشته باشند.

موسوی با اشاره به اینکه غرب به دنبال سیطره بر جهان و آمریکایی کردن دنیا تاکید کرد که نیروهای رسانه‌ای ما باید مبتکرانه وارد عمل شوند.
 
وی در بخش دیگر صحبت‌هایش گفت: خبرگزاری فارس تنها یک بنگاه خبری نیست، بلکه خاکریز مقدم جنگ نرم و قدرت نرم است. اصلا خبرگزاری فارس اصلی‌ترین واحد رسانه‌ای کشور در جنگ نرم در فضای مجازی است. این رسانه هم بیشترین مخاطب را در بین همه خبرگزاری دارد و هم اینکه تاثیرگذارترین است.
 
مدیرعامل جدید خبرگزاری فارس در تایید ادعایش بیان کرد: خبرگزاری فارس به قدری تأثیرگذاری دارد که هر خبری که فارس منتشر می‌کند، روندهای سیاسی و فرهنگی را تغییر می‌دهد.
 
موسوی درباره روحیه مدیریتی مقدم فر توضیح داد: مقدم‌فر مدیری راهبردی‌اندیش و مشورت‌پذیر است و حتی برای مسائل کوچک هم از افراد مختلف مشورت می‌گرفت و بر مدیریت مشارکتی، اغنایی و تجربی تاکید می‌کرد.
 
مدیرمسئول سابق روزنامه جوان گفت: شاید فردی مثل من نتواند به اندازه وی مفید باشد، اما امیدوارم بتوانم بنای مستحکمی که ساخته شده، در حد توانم حفظ کرده و با کمک افراد مجموعه به سمتی برویم که رشد بیشتری داشته باشیم؛ چرا که من به تغییر نیروها هم اعتقادی ندارم و این تجربه را در روزنامه جوان هم داشتم که با نیروهای قبلی توانستیم نتایج خوبی بگیریم.
 
موسوی اشاره کرد: باید به نکته از تاکیدات مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم که فرمودند همان‌گونه که افراد وظیفه پاسداری از انقلاب را دارند، ضمن آنکه باید از وضعیت موجود محافظت کنند، نباید محافظه‌کار باشند و من امروز اطمینان دارم هر مسیری که ما در راه اعتلای فارس برداریم، باعث خوشحالی آقای مقدم‌فر خواهد شد و برایمان دعا می‌کنند.
 
وی که از مدت‌ها پیش با خبرگزاری فارس همکاری داشته است، توضیح داد: اگر همه اعضای مجموعه دست به دست هم بدهند، راه‌های هموارتری را پیش رو خواهیم داشت. ما نباید به اول بودن اکتفا کنیم، بلکه باید به چشم‌اندازهای بزرگتری دست پیدا کنیم.
 
مدیرعامل جدید خبرگزاری فارس افقی را که برای این رسانه ترسیم کرده است، اینگونه تبیین کرد: خبرگزاری فارس باید رسانه مرجع و منبع خبری اول در منطقه خاورمیانه باشد و باید به سمتی برویم که بتوانیم از تحولات منطقه یک روایت ایرانی داشته باشیم.
 
این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: خبرگزاری فارس باید در پوشش خبری همه مسائل در دنیا مرجع باشد و مخاطب باید بتواند روایت منطبق با اهداف نظام را در فارس پیدا کند.
 
دبیر اسبق سرویس اخبار ویژه خبرگزاری فارس در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره ساختار فنی این رسانه سخن گفته و گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده‌ام، دشمنان ما در خارج، روزانه 15 تا 20 هزار دلار برای حمله به فارس و از کار انداختن آن هزینه می کنند و این نشان می دهد خبرگزاری فارس چقدر مهم است.
 
وی در پایان از همکارانش در روزنامه جوان تشکر کرد و گفت: در طول مدتی که در این روزنامه بودم با ایجاد انگیزه در نیروهای قبلی توانستیم روزنامه‌ای که بنا به دلایلی به حاشیه رفته بود به متن جامعه بازگردانم؛ تا جایی که مسعود بهنود در بی بی سی این روزنامه را به عنوان رسانه‌ای تاثیرگذار نشان می‌دهد. 

مقدم‌فر: حالا نفس راحت می‌کشم

حمیدرضا مقدم‌فر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس که در میان تشویق‌های مکرر همکارانش در این رسانه به روی صحنه آمد، در سخنانی گفت: موفقیت‌های خبرگزاری فارس فضل الهی است و به درگاه الهی شاکرم که نتیجه کار اینگونه است و رفتنم با خجالت و افتضاح همراه نیست و با آبرو می‌روم.

وی ادامه داد: در عرصه جنگ نرم نیروی انسانی حرف اول و آخر را می‌زند و هرچه موفقیت در فارس حاصل شده به واسطه نیروی انسانی متعهد و متخصص است که اتفاقا سید ‌نظام‌الدین موسوی هم از افرادی است که همواره کنار ما بوده و هر موفقیتی که داشتیم، وی نیز در آن سهیم است.
 
مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس درباره موسوی اینگونه تاکید کرد: وی همواره در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف همراه ما بود و بسیاری از طرح‌های خلاقی که در فارس اجرا شده از ایده‌های وی بوده است.
 
مقدم‌فر با اشاره به عملکرد بسیار موفق سید نظام‌الدین موسوی در مجموعه روزنامه جوان تصریح کرد: البته آقای موسوی اصرار داشت که تنها به عنوان جانشین در خبرگزاری فارس باشد، اما به ایشان گفتم که بعد از من باید خود را برای این مسئولیت آماده کند.
 
وی افزود: اینکه دوستان می‌گویند فارس در اوج است و ما بهترین هستیم را قبول ندارم، بلکه ما فقط چند گام به جلو برداشته‌ایم. آقای فضائلی فارس را تا یک نقطه‌ای آورد و ما هم چند قدم در دوره مسئولیت خود فارس را به جلو بردیم و امروز پرچم را به فرد دیگری می‌سپاریم.
 
مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه بار مسئولیت از دوشش برداشته شده و نفس راحتی می‌کشد، عنوان کرد: این بار امروز بر دوش موسوی قرار گرفته است که کار بسیار سختی است و من نمی‌دانم چرا عده‌ای فکر می‌کنند داشتن مسئولیت کار ساده‌ای است؛ در حالی که در نظام جمهوری اسلامی وقتی مسئولیتی برعهده می گیرید، یعنی بار دنیا و آخرت بر دوشتان قرار گرفته است و باید در مقابل این مسئولیت پاسخگو باشید.
 
وی در بخش دیگر سخنانش خبرگزاری فارس را قرارگاه جنگ نرم دانسته و بیان کرد: موسوی مدیر موفق‌تری از من خواهد بود و من هم هر کمکی که از دستم برآید، انجام می‌دهم و از همه دوستانی که با من همکاری داشتند می‌خواهم که موسوی را یاری کنند.
 
پس از این سخنرانی مراسم تجلیل از مقدم فر با اهدای هدایا و لوح‌های تقدیر برگزار شد و همکارانش با او عکس یادگاری گرفتند.
 
صفار هرندی: در زمان وزارتم موافق توقیف خبرگزاری فارس نبودم
 
محمدحسین صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی گفت: حمیدرضا مقدم‌فر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس، فردی با انگیزه‌های پاک است که عملی مجاهدانه و خردمندانه در این رسانه انجام داد. البته وقتی قرار بود آقای فضائلی از فارس برود، به دلیل اینکه آن زمان شناخت کاملی از آقای مقدم‌فر نداشتم، نگران این بودم که چه اتفاقی برای فارس می‌افتد، ولی گذر زمان نشان داد که سرنوشت خوبی در انتظار این رسانه است.

وی ادامه داد: مقدم فر با توانمندی اختصاصی خودش از فرصت‌ها بهترین بهره را گرفت و راندمان کارش بالا بوده و 2 عنصر سرعت و دقت را در نظر گرفته است. در مراجعه مخاطب به فارس او احساس امنیت و آرامش می‌کند و خیلی از افرادی که در اینترنت به دنبال خبر هستند، انتخاب اولشان فارس است.

صفارهرندی با اشاره به اینکه مدیریت بر این رسانه جسارت می‌خواهد، بیان کرد: با روحیه محافظه‌کاری در مواجهه با موقعیت‌ها کم می‌آوریم و مقدم‌فر اگر روحیه و تجربه انقلابی نداشت، این برخورد جسورانه را نداشت. البته وی حق دارد از من دلخور باشد؛ چرا که در زمان وزارت من خبرگزاری فارس توقیف شد.

وزیر سابق ارشاد افزود: در آن اتفاق به دلیل اشتها و ولع دادن خبر به موقع بود که رسانه را لبه تیغ قرار داد؛ گرچه من هم موافق چنان سرنوشتی نبودم و معتقد بودم با تذکر قابل حل بود، ولی تصمیمی بود که نیمه شب گرفته شد. ولی در همان اتفاق هم من آقای مقدم فر را کم‌طاقت نیافتم.

وی در پایان تاکید کرد: آقای موسوی از مدیران مستعد و جوان است که وقتی وارد حوزه‌های می‌شود، تحول مثبت ایجاد می‌کند؛ همانطور که این اتفاق در روزنامه ایران رخ داد.

فدایی: دهه 70 اوج فعالیت رسانه‌ای افرادی بود که روحیه ارتجاعی داشتند

حسین فدایی نماینده مجلس که در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری فارس حضور یافته بود، درباره نقش رسانه در جهان امروز گفت: در عرصه جهانی نظام سلطه انحصاری همه جانبه ترسیم کرده که این انحصار را در عرصه رسانه هم پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: این خصلت ذاتی نظام سلطه است که تمامیت‌خواه است و می‌خواهد ابزارهای خدمت به جامعه بشری را در انحصار خودش درآورد. در بین برخی نخبگان ما نیز اینگونه تبلیغ شده بود که اگر کسی می‌خواهد اهل توسعه باشد باید هماهنگ با فرهنگ نظام سلطه باشد، ولی اهل رسانه باید ثابت کند ما می‌توانیم در مسیر تکامل بشر و جامعه به گونه‌ای گام برداریم که استفاده از ابزار مشترک در نهایت به خدمت بشریت منجر شود نه در مسیر انحطاط و خواسته نظام سلطه و این فکر را امام (ره) به ما یاد داد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دهه 70 اوجگیری فعالیت رسانه‌ای افرادی بود که در دهه 60 برای انقلاب زحمت کشیده بودند، ولی بعدتر این افراد متاثر از فرهنگ غربی شدند و روحیه ارتجاع را انتخاب کردند و اگر رسانه‌ای راه می‌انداختند و نیرویی هم تربیت می‌کردند، آن را بر اساس میزان تعلقش به فرهنگ سلطه ارزشگذاری می‌کردند که این برخلاف ماهیت انقلاب و آرمان‌هایش است.

فدایی با تاکید بر اینکه برخی نیروهای ارزشی وارد رسانه شدند که این روند را تغییر دادند، توضیح داد: افرادی چون دست‌اندرکاران رسانه فارس این مسیر را تغییر داده و برخلاف مسیری که نظام سلطه می‌خواهد از هویت خود،‌ انسانیت، کمال الهی و برجستگی‌های انقلاب دفاع کردند.

وی اضافه کرد: ‌با این تفکر بود که جوانانی دور هم جمع شدند تا در عرصه رسانه کسانی را که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و به نام حکومت ماهیت انقلاب را به چالش می‌کشند کنار بزنند که نتیجه فکر آنها خبرگزاری فارس است.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبت‌هایش عنوان کرد: نیروهای وفادار به نظام توانستند با همه سختی‌های موجود یک خبرگزاری را سامان دهند که می‌تواند در دنیا رقابت کند، ولی لازم است در مساله هویت‌سازی و توسعه گفتمان انقلاب گام‌های بیشتری بردارد.

به گفته وی، توجه به پیشرفت و همچنین الگوسازی از خصلت‌های گفتمان انقلاب است که خبرگزاری فارس باید آن را در دستور کار خود قرار دهد.
 
فدایی در پایان گفت: یک رسانه باید دقیق، سریع و باهویت باشد. خبرگزاری فارس همواره هدفدار بوده و دفاع از آرمان‌های انقلاب را افتخار خود دانسته و هویتش را با هویت انقلاب عجین کرده است.
کد مطلب 1368558

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