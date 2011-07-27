انتقاد رسایی از غیبت نمایندگان در کمیسیون طرح نظارت بر مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی نماینده تهران در پایان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری آئین نامه‌ای نسبت به بررسی پیشنهادات نمایندگان مجلس درباره طرح نظارت بر امورنمایندگان درجلسات کمیسیون مشترک بدون داشتن نصاب لازم انتقاد کرد و گفت: طرح نظارت بر امور نمایندگان که خواسته مقام معظم رهبری بود و با فراز و نشیب های زیادی مواجه شد تا به آنجا که تعبیر رهبری این بود که مجلس یک کاری انجام داده است.

وی ادامه داد: بعد از اینکه این طرح در صحن تصویب شد، کمیسیونی به عنوان کمیسیون مشترک برای رسیدگی به طرح نظارت بر امور نمایندگان تشکیل شد که تا به الان ۵ جلسه آن تشکیل شده که هیچ کدام از این جلسات به حد نصاب نرسیده بود.

نماینده تهران ادامه داد: برای این طرح پیشنهاداتی داشتیم که در برخی از جلسات که شرکت داشته و پیشنهاد خود را گفته ‌ام آقایان گفته‌اند که این پیشنهاد رای نیاورده است. در جلسه ای که حد نصاب ندارد، دیگر رای آوردن یا نیاوردن مطرح نیست و الان آقایان مدعی می شوند که پیشنهادات را بررسی کرده‌اند.

رسایی افزود: حتی جلسه ای که در اتاق رئیس مجلس برگزار شد، جلسه به حد نصاب نرسید و اعلام می کنند که هفته آینده آخرین جلسه برگزار می شود.

نماینده تهران با اعلام اینکه تا زمانی که پیشنهادات در کمیسیون بررسی نشود، مشروعیت مطرح شدن در صحن علنی را ندارد، گفت: من خواهش می کنم، اسم کسانی که عضو کمیسیون مشترک هستند و غیبت می کنند، اعلام شود؛‌ چرا که غیبت آنها به کل مجلس لطمه می زند.

رسایی گفت: هیئت رئیسه توجه به این موضوع داشته باشد که جلسات کمیسیون اگر بدون حد نصاب تشکیل شود، طرح مشروعیت مطرح شدن در صحن را ندارد.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را پس از لاریجانی بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر رسایی، گفت: این موضوع مشکل بسیاری از کمیسیون‌های مجلس است که به دلیل تداخل برنامه ها پیش می آید.

وی با بیان این که ما تلاش می کنیم تمامی پیشنهادات در جلسات مطرح شود، گفت: همه در تلاش هستند تا این کار زودتر به نتیجه برسد و باید حق برای نمایندگان پیشنهاد دهنده رعایت شود تا در صحن پیشنهادات شان را مطرح کنند.

باهنر تصریح کرد: از طرفی نمی توان صبر کرد فقط در جلسات رسمی پیشنهادات را مطرح کنیم، چرا که کار روی هم جمع می شود، بنابراین باید کمک کرد تا یکی دو جلسه رسمی برگزار کرد تا زودتر نتیجه کار تمام شود.