کشت گلخانه ای گیاه آلوورا در خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از کشت گلخانه ای این محصول با بیان اینکه برای اولین بار در استان اقدام به کاشت گیاه دارویی آلوورا شد، اظهارداشت: در این راستا تعداد 30 هزار پاجوش و پنج هزار پایه مادری آلو ورا توزیع شد.

وی بیان کرد: به دلیل مقاوم بودن آلوورا در برابر آفات نباتی، کم آبی، سرما و گرما، کشت آزمایشی این گیاه در سطح شش هزار متر مربع فضای گلخانه ای اجرا شده است.

هادربادی با بیان اینکه یک ماه بیشتر از کاشت این گیاه در گلخانه نمی گذرد، افزود: تا کنون حدود120کیلوگرم محصول بصورت نوبر بدست آمده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: پیش بینی می شود سالانه حدود 20 تا 25 تن محصول از این گلخانه برداشت شود.

هادربادی با بیان اینکه گیاه آلوورا مصارف زیادی دارد، ادامه د اد: این گیاه در صنایع مختلف غذایی شامل انواع نوشابه، کمپوت، دوغ، صنایع آرایشی و بهداشتی شامل انواع کرمها، لوسیونها، شامپوها، شوینده ها و همچنین صنایع دارویی شامل کپسولها و قرصهای جوشان و... مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: گیاه آلوورا در ایران به نام صبر زرد معروف است لذا توسعه کشت این گیاه می تواند منبع درآمد خوبی را برای کشاورزان استان فراهم کند.