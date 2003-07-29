قانون شيرمادر در ايران اجرا نمي شود

عضو انجمن ترويج تغذيه با شير مادر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" بر اساس قانون شير مادر در ايران، زنان شاغل مي توانند از مرخصي 4 ماهه براي شيردهي به نوزادشان استفاده كنند ولي متاسفانه در جامعه ايران به دليل ضعف اطلاع رساني ، مادران با حقوق خود آشنا نيستند و از همين رو در بسياري از ادارات به اين قانون بهايي داده نمي شود و عملا آن را اجرا نمي كنند."

دكتر احمد رضا فرسار با انتقاد از نبود نظارت جدي در اجراي اين قانون گفت:" قانون شير مادر از سال 73 در ايران تصويب شده و با مرخصي زايمان متفاوت بوده و مادر مي تواند تا سن 4 ماهگي كودك براي انجام شيردهي مناسب طبق اين قاعده از مرخصي استفاده كند."

وي ادامه داد :" همچنين بر اساس اين قانون، كارفرماياني كه كارمند زن دارند مكلفند امكانات شيردهي نظير تاسيس مهد كودك در نزديكي اداره و در نظر گرفتن فرصتي براي انجام شيردهي را تا سن دوسالگي كودك براي اين زنان در نظر بگيرند."

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي افزود:" متاسفانه در مواردي هم كه توجهي به اين قانون مي شود ، تنها 3 ماه براي دوران شيردهي در نظر مي گيرند و مادر يك ماه باقي را از دوران مرخصي زايماني كه حق خود مادر است استفاده مي كند و اين در حقيقت يك ماه پايمال شدن حق نوزاد در جامعه ايران است."

وي ادامه داد:" اگرچه روحيه مادرانه بويژه در زنان ايراني آنان را راغب به شيردهي مي كند، اما مشكلات زندگي ماشيني امروزي اين فرصت را از كودك و مادر سلب كرده و بدون حمايت دستگاههاي اجرايي، قانونگذاري و همچنين همسران ايجاد چنين شرايطي براي مادران شاغل ايراني امكان پذير نخواهد بود."