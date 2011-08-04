برگزاری 10 محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان مصری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری 10 محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری استاد محمود شحات انور در استان خبر داد.

وی افزود: گسترش فرهنگ قرآن کریم در جامعه کنونی از ضروریات است و آشنایی این کتاب الهی برای عموم مردم بویژه جوانان و نوجوانان نیاز به هنرمندی دارد.

سهرابی تصریح کرد: تلاوت و انس با قرآن از مقدمات لازم برای درک مفاهیم و عملی شدن دستورات قرآن کریم در سطح جامعه است و قرآن کریم مصحفی بوده که با قرائت و تلاوت تمام نمی شود و باید با این کلام وحی الهی انس برقرار باشد تا انسان به هدایت و کمال دست یابد.

وی ادامه داد: در ماه مبارک رمضان از جمله امورات قرآنی و دینی در استان از سوی این اداره کل برگزاری محافل انس با قرآن کریم است که با حضور قاریان استان و کشور و بین المللی استفاده خواهد شد و 10برنامه محفل نورانی انس با قرآن با حضور استاد محمود شحات انور از قاریان مشهور مصر که در کشور عزیز شناخته شده برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف مازندران افزود: این محافل در روزهای بیست و ششم تا بیست و هشتم مرداد ماه برابر با هفده و هجده ماه مبارک رمضان در شهرهای رامسر، شیرود، چالوس، رویان، محمودآباد، فریدونکنار، بابل، قائمشهر، ساری و نکاء به تلاوت قرآن خواهد پرداخت.

وی از عموم مردم مازندران بویژه قاریان، حافظان و عاشقان به قرآن کریم برای استفاده از تلاوت قرآن کریم دعوت کرد.