  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

پژوهشگر اسرائیلی اذعان کرد:

یهودیان با قدس ارتباطی ندارند/ افسانه سرزمین نیل تا فرات

یهودیان با قدس ارتباطی ندارند/ افسانه سرزمین نیل تا فرات

استاد برجسته باستان شناسی دانشگاه تل آویو در اظهاراتی تاکید کرد: پژوهشگران هیچ اثر و یا شواهد تاریخی در زمینه ارتباط قوم یهود با بیت المقدس نیافته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "اسرائیل فلنکشتاین" که پدر باستان شناسی در رژیم صهیونیستی محسوب می شود هرگونه ارتباطی میان قوم یهود و قدس را زیر سوال برد.

روزنامه جروزالم پست اخیرا در گزارشی به تشریح نظریه فلنکشتاین پرداخته و می نویسد: باستان شناسان یهودی هیچ گونه مدرک و یا شواهد تاریخی که داستانهای موجود در تورات را در زمینه پیروزی "یوشع" بر "کنعان" در منطقه نون را تایید کند، نیافته اند.

این پژوهشگر در ادامه با اشاره به دروغین بودن برخی از مسائل مطرح شده در تورات تاکید می کند: توصیفی که از داوود(نبی) به عنوان رهبری که میان دو پادشاهی یهودا و اسرائیل وحدت ایجاد کرده، تنها یک وهم و خیال است. همچنین داوود هیچ جنگی در نزدیکی قدس نداشته و برای این ایده که وی قدس را به عنوان پایتخت انتخاب کرده شواهد تاریخی وجود ندارد.

فلنکشتاین همچنین با اشاره به نبود هرگونه مدرکی در زمینه اثبات وجود بنا کننده "هیکل سلیمان" تاکید می کند: در پژوهشهای تاریخی هیچ مدرکی در تایید مسائل موجود در تورات درباره امتداد امپراتوری یهود از مصر تا رود فرات نیز وجود ندارد.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر تلاش کرده با تکیه بر برخی تخیلات تاریخی پایتختی قدس را برای این رژیم مجعول موجه جلوه دهد اما همواره پژوهشگرانی حتی از درون سرزمینهای اشغالی بوده اند که این ادعاها را زیر سوال برده اند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی بر مبنای همین تخیلات واهی سالهاست که دست به حفاری در سطح زیرین مسجد الاقصی کرده که پابرجاماندن این بنای تاریخی را تهدید می کند.

کد مطلب 1376635

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها