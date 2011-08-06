بخشودگی جرایم بانکی واحدهای صنعتی در استان مرکزی اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر عظیم حسین آبادی ظهر شنبه با اعلام این خبر در نشست بررسی مشکلات شرکت هپکو اراک گفت: صنعتگران می توانند با مراجعه به بانکهای عامل دراستان برای استفاده از قانون بخشودگی جرایم 6 درصد و تقسیط 5 ساله بدهی های خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: بانک ملی ایران در استان مرکزی بانک پیشگام استان مرکزی در اجرای قانون بخشودگی جرایم 6 درصد بانکی واحدهای صنعتی دراستان مرکزی بوده است.

وی یادآور شد: مشکل بدهی بانکی شرکت هپکو اراک نیز که از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان مرکزی است رفع شده و بانکهای عامل استان آمادگی حل مشکلات پیش روی این واحد صنعتی را در این زمینه دارند.