  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

حسین آبادی خبر داد

بخشودگی جرایم بانکی واحدهای صنعتی در استان مرکزی اجرایی شد

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان مرکزی از اجرایی شدن قانون بخشودگی جرایم 6 درصد بانکی واحدهای صنعتی در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر عظیم حسین آبادی ظهر شنبه با اعلام این خبر در نشست بررسی مشکلات شرکت هپکو اراک گفت: صنعتگران می توانند با مراجعه به بانکهای عامل دراستان برای استفاده از قانون بخشودگی جرایم 6 درصد و تقسیط 5 ساله بدهی های خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: بانک ملی ایران در استان مرکزی بانک پیشگام استان مرکزی در اجرای قانون بخشودگی جرایم 6 درصد بانکی واحدهای صنعتی دراستان مرکزی بوده است.

وی یادآور شد: مشکل بدهی بانکی شرکت هپکو اراک نیز که از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان مرکزی است رفع شده و بانکهای عامل استان آمادگی حل مشکلات پیش روی این واحد صنعتی را در این زمینه دارند.

کد مطلب 1376859

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها