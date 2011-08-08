ترویج فرهنگ کتابخوانی نیازمند برنامه های وسیع فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصراللهی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در جلسه انجمن کتابخانه های استان مرکزی افزود: منویات مقام معظم رهبری در حوزه کتاب و کتابخوانی باید هر چه سریعتر در استان مرکزی اجرایی شود.

وی ترویج فرهنگ کتابخوانی را لازمه توسعه فرهنگی جامعه برشمرد و بیان داشت: ایجاد تحول در حوزه کتاب و فرهنگ کتابخوانی نیازمند تامین امکانات زیرساختی مناسب در این حوزه است.

وی ادامه داد: باید با هم افزایی نیرو و امکانات جهش بزرگی در حوزه کتاب و کتابخوانی بر مبنای برنامه های راهبردی توسعه پنجم و سند چشم انداز نظام ایجاد شود.