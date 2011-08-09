پخش "مسیر سبز" رافعی در دانمارک، ارمنستان و مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی مسیر سبز (آفتاب بر همه یکسان می‌تابد) به نویسندگی ، کارگردانی و تهیه کنندگی عباس رافعی از تولیدات سال 1385 شبکه جهانی سحر قرار است از تلویزیون‌های دانمارک و ارمنستان پخش شود.

رافعی در سال1386( 2007 م) دو جایزه مهم از جوایز جشنواره" مذهب امروز ایتالیا" را به اثر خود اختصاص داد و بدین ترتیب مسیر سبز( آفتاب بر همه یکسان می تابد) علاوه بر جایزه" بهترین فیلم مذهبی"، جایزه بخش" زن و دین" این جشنواره را نیز از آن خود کرد که به مریلا زارعی بازیگر نقش" ژانت" تعلق گرفت.

این فیلم سینمایی پیش از آن در بخش سینمای معناگرای بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز حضور داشت و همچنین در سال 1388 جایزه بهترین کارگردانی را نیز از سومین جشنواره فیلم رضوی(ع) کسب کرد.

این فیلم سینمایی اثری جاده‌ای ، معناگرا و حکایتگر تلاش نگار( با بازی لاله اسکندری) برای نجات رضا همسر جانبازش( احمد مهرانفر) از مرگ است. در این مسیر او از ژانت دوست ارمنی اش( مریلا زارعی) کمک می گیرد تا رضا را به مشهد مقدس برساند. مکاشفه ایمانی شخصیت های داستان در کنار تعلیق هایی که قهرمانان آن به واسطه پیگیریهای شدید پدر شوهر نگار با آن درگیرند، پیمودن مسیری سبز را در پرتوآفتابی که بر همه یکسان می تابد دلپذیر می کند؛ سفری که در پایان خود بینشی جدید از زندگی را برای دو زن مسافر این مسیر به ارمغان می‌آورد.

مریلا زارعی، لاله اسکندری، احمد مهرانفر، سیامک احصایی، کارن گاوافیان و لرتا پطروسیان بازیگران این فیلم هستند و عوامل آن عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی ، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: بهرام صحیحی، مدیر صدابرداری: بهروز معاونیان، طراح صحنه و لباس: سیامک احصایی، تدوینگر: محمد رضا موئینی، مدیر تولید: علی اصغر اخوان مقدم، آهنگساز: کارن همایون‌فر.

"ایران امروز" نیز عنوان مجموعه مستندی است که اکبر تحویلیان برای سیمای انگلیسی شبکه جهانی سحر تهیه کرده است. ین مجموعه به انعکاس پیشرفتهای علمی و صنعتی ایران در بخشهای مختلف صنعتی و پزشکی ، صنایع نفت ، پتروشیمی و ساختارها و زیربناهای اقتصادی ایران می پردازد.

کارگردانان این مجموعه اکبر تحویلیان ، سعید رسولی و ‌امیرمسعود آقابابائیان، تصویربرداران : حمید رسولی چیذری و علیرضا تقوی، مدیران تولید : فرزاد پاک و حمید کاشی و تدوینگران آن: سجادی و امیرمسعود آقابابائیان هستند.

مجموعه مستند" ایران امروز" که متشکل از 20 قسمت 20 دقیقه‌ای و محصول سال 87-1386 شبکه بین المللی سحر است، از تلویزیون‌های دانمارک و مجارستان پخش می‌شود.