به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ایران عزیز ما امروز در میانه جنگ وجودی قرار گرفته است، اظهار کرد: ادبیات این‌گونه جنگ‌ها در طول تاریخ کاملاً روشن و اثبات‌شده است؛ عبور از مسیر اقتدار و ایستادگی. در این شرایط حساس، برخی اظهارنظرهای آقایانی که به اصطلاح خود را صاحب کسوت و دلسوز کشور معرفی می کنند، جداً تعجب‌برانگیز و تأسف‌آور است.

وی همچنین تصریح کرد: آقایانی که امروز سخن از عقب‌نشینی تاکتیکی و تغییر نگاه از تهدید به فرصت می‌زنند، دقیقاً کجا ایستاده‌اند؟ طوری حرف می‌زنند که گویا ایران به آمریکا و جبهه استکبار حمله کرده است و ما آغازگر جنگ و تنازع در منطقه بوده‌ایم.

سروری در ادامه یادآور شد: آقای ظریف، آقای مرعشی و آقایان ترس محور؛ امروز، روز عقب‌نشینی نیست. عقب‌نشینی در این برهه حساس و تاریخی، یعنی امضای سند نابودی و تجزیه ایران. ما تجربه همین نگاه فرصت‌محور و نسخه پیچی شما را جلوی چشم داریم. برجام را خوب به خاطر داریم شما برای مذاکره رفتید و در طول آن ۲۰ ماه کذایی، حتی خطوط قرمز تعیین شده توسط رهبری را زیر پا گذاشتید و امتیازاتی بیش از حد تصور در اختیار دشمن گذاشتید اما یک بار جسارت داشته باشید و به مردم بگویید فرجام این برجامِ به اصطلاح فرصت‌محور چه شد.

وی با بیان اینکه دشمن نیت واقعی خود را بارها و اظهر من الشمس به همگان نشان داده است، تصریح کرد: شما در سال گذشته نیز در میانه مذاکرات بودید، دستاوردها را روی میز گذاشتید و حتی مجدداً امتیازات اضافی هم برای طرف مقابل در نظر گرفتید اما آن‌ها در پاسخ چه کردند؟ نتیجه نسخه‌پیچی‌ها و وعده‌فروشی‌های شما برای مردم چه بود؟ آیا دستاورد این تفکر، چیزی جز تحمیل جنگ و فشار بیشتر بر کشور بود؟

سروری همچنین تصریح کرد: آقای ظریف! شما همان کسی بودید که در دانشگاه تهران گفتید آمریکا می‌تواند با یک دکمه تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد و ایران را نابود کند اما دیدید که ایران با اقتدار ایستاد و دشمن نتوانست غلطی بکند؟ از یاد نمی‌بریم زمانی را که شهید بزرگوار ما برای غلبه بر این ترس شما، فرمودند برایتان یک تور نظامی‌گردی بگذارند تا توان کشور را از نزدیک ببینید. خوب به خاطر داریم، در سخنرانی‌هایتان با تاکید می‌کردید که اگر حمله‌ای رخ دهد برای مسئولین اتفاقی نمی‌افتد اما دیدیم در میانه همان مسیر دیپلماسی ترس محورتان، همان‌هایی که به دامانشان چنگ زدید و دست دوستی دراز کردید به میهنمان حمله کردند و برخلاف پیش‌بینی‌های شما، رهبر و فرماندهان غیور ما را در محل کارشان به شهادت رساندند.

وی با بیان اینکه پرواضح است که مسئله آن‌ها غنی‌سازی یا فلان پرونده منطقه‌ای نیست، یادآور شد: آن‌ها از شما عقب‌نشینی موقت نمی‌خواهند، بلکه اصل استقلال، کیان و تمامیت ارضی این کشور را هدف گرفته‌اند آیا شما که این‌گونه مکرراً توصیه به امتیازدهی می‌کنید، حاضرید استقلال و عزت کشور را حراج کنید؟ وای بر شما!

سروری با اعلام اینکه شگفتا که شما عملاً تجزیه و تسلیم کشور را تحت عناوین شیک عقلانیت دیپلماتیک می‌پذیرید، گفت: آیا یادتان می‌آید دلیل حمله عراق به ایران چه بود، زمانی که سپاه نبود و تازه انقلاب شده بود دشمن به تصور ضعف به ایران حمله کرد. لیبی نیز به همین نحو زمانی که به بهانه دوستی با دشمن آمریکایی حیله‌گر اقدام به خلع سلاح خود کرد و ضعیف شد؛ از ناحیه همان آمریکا خنجر خورد و رئیس کشورش سرنگون و کشوری با رفاه بالا به یکی از ناامن‌ترین نقاط جهان تبدیل شد. امروز هم همان است و اگر دشمن پشت دروازه ها مانده به خاطر ایستادگی مقتدرانه ماست.

وی در ادامه گفت: آقای مرعشی؛ خوب است آنچه می دانید را دوباره به شما یادآوری کنیم دنیای امروز دنیای قدرت، زور و تبعیض با استانداردهای دوگانه است و کشورها با نقش آفرینان بین المللی مکارِ خائن پیشه روبه‌رو هستند؛ در این حال اگر نگاهی به زیاده‌خواهی‌های علنی طرف مقابل بیندازید باید به این سوال اساسی که توسط امام شهیدمان بیان شد،پاسخ دهید که حد دشمن کجاست و بر همین اساس نسخه پیچی تسلیم شدنتان تا کجا ادامه خواهد داشت.

سروری گفت: آقایان به اصطلاح فرصت‌محور؛ شما باید در برابر این ملت بزرگ پاسخگو باشید که چرا دقیقاً در بزنگاه‌های ایجاد اقتدار ملی، نگاهی تضعیف‌کننده و تردیدافکن به نیروی هوشمند و پرقدرت قدس داشته‌اید؟ در زمان شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی، با تقابل‌سازی کاذب میان میدان و دیپلماسی، عملاً سرعت‌گیرهایی جدی در مسیر اقتدار ملی نصب کردید و امروز نیز با کنایه‌زدن‌های بی‌موقع، ضربه می‌زنید و خواسته یا ناخواسته، مسیر هدف‌گیری دشمن را روشن می‌کنید. شما خود به خوبی می‌دانید و تاریخ نیز گواهی می‌دهد که هر کجا دیپلماسی مقتدرانه در کنار میدان قرار گرفت، برای این مرز و بوم دستاوردهای شگرف و خیره‌کننده به همراه آورد.

وی با بیان اینکه ترامپ ملعون و زیاده ‌خواهان آمریکایی صراحتاً اعلام کرده‌اند که هدفی جز تسلیم کامل ایران، نابودی موشکی و بی‌دفاع کردن ملت ندارند و حتی ابراز داشته‌اند که ایران باید کاملاً از تسلیحات و ابزارهای قدرت خود خلع شود، تصریح کرد: ترامپ به روشنی نشان داده که هیچ توافقی برای او معتبر نیست مگر آنکه قدرت دفاعی ایران صفر شود. وقتی دشمن روبه‌رو، هدف نهایی‌اش نابودی ابزارهای بقای شماست، عقب‌نشینی؛ عقب‌نشینی می‌آورد و انتهای این مسیر عقب‌نشینی، تسلیم مطلق و متلاشی شدن ایران است.



سروری با بیان اینکه آقایان به اصطلاح دلسوز لطفاً آدرس غلط ندهید، گفت: شما همان کسانی هستید که ننگین‌ترین قرارداد تاریخ معاصر ایران را که حتی به ترکمانچای طعنه می‌زند سفیدشویی می‌کنید. قرداد ترکمانچایی که سال‌ها نتیجه آن را در دانشگاه‌ها تدریس کرده‌اید. حکومت قاجار که به جای توسعه و تقویت قدرت بازدارندگی، به دنبال توسعه حرمسراهای خود بود، پذیرای نیروهای استعمارگر روس و انگلیس شد و نتیجه آن تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، چیزی جز سرسپردگی حاکمان ضعیف در برابر دشمن نبود.

وی افزود: آقایانی که کارنامه ذلت‌بار برجام، مکانیسم ماشه و پیشنهادهای تضعیف‌کننده را در دوران مدیریت خود به همراه داریدکارنامه‌ای که سال‌ها مردم صبور ایران را به رنج انداخته است قدری گوش به صدای اندیشکده‌ها، دانشکده‌ها و سیاستمداران بزرگ دنیا بسپارید. همان‌ها که صراحتاً معترفند ایران امروز با هدایت‌های حکیمانه امام فقید و امام شهیدمان، به یک ابرقدرت شکست‌ناپذیر در منطقه و جهان تبدیل شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه لطفاً و عاجزانه در اوج این اقتدار ملی، نسخه ذلت، تسلیم و اضمحلال برای این کشور نپیچید، اظهار کرد: بدانید ایران اسلامی خط قرمز ماست؛ و حفظ کشور نه با سر خم کردن در برابر دشمن حیله‌گر، بلکه با ایستادگی، حفظ توان دفاعی و تکیه بر عزت ملی محقق خواهد شد. آقایان بدانید که پیروزی تنها از جانب خداوند است.