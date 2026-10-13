به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفرنژاد صبح سه‌شنبه در کارگاه آموزشی سامانه نهالستان و جلسه توجیهی نهالستان‌های آذربایجان‌شرقی که در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز برگزار شد، اظهار کرد: آذربایجان شرقی در تولید نهال سالم و باکیفیت از جایگاه ممتازی برخوردار است و حفظ این موقعیت به نظارت مستمر، رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و همکاری فعالان این حوزه نیاز دارد.

وی با بیان اینکه تولید نهال سالم، پایه احداث باغ‌های اقتصادی و پایدار است، افزود: عرضه نهال‌های بی‌کیفیت و فاقد مجوز، علاوه بر تهدید سلامت باغ‌ها و تحمیل خسارت به باغداران، می‌تواند اعتبار تولیدکنندگان مجاز استان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

بازدید ماهانه از نهالستان‌ها

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های میدانی گفت: بازدید از نهالستان‌ها باید به‌صورت ماهانه انجام شود و چک‌لیست‌های نظارتی با دقت تکمیل و توصیه‌های کارشناسان باغبانی و حفظ نباتات اجرا شود.

جعفرنژاد رعایت الزامات فنی و بهداشتی در تمام مراحل تولید، از انتخاب پایه و رقم تا عرضه نهال، را ضروری دانست و تأکید کرد: برنامه تولید نهال باید براساس نیاز واقعی شهرستان‌ها و ظرفیت‌های باغبانی هر منطقه تنظیم شود تا از تولید ارقام کم‌تقاضا جلوگیری و نهال متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز اقتصادی باغداران تأمین شود.

وی همچنین بر ضرورت حرکت تدریجی از پایه‌های بذری به سمت پایه‌های رویشی و روش‌های نوین تکثیر تأکید کرد و گفت: استفاده از پایه‌های مناسب و فناوری‌های جدید می‌تواند به یکنواختی باغ‌ها، ارتقای کیفیت محصولات و بهبود عملکرد اقتصادی باغداران کمک کند.

تولید نهال سماق با روش کشت بافت

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت برخی نهالستان‌های استان در زمینه کشت بافت اظهار کرد: تولید نهال سماق با این روش از نمونه‌های قابل توجه در استان است و در فصل کاشت سال گذشته حدود سه هزار نهال سماق به روش کشت بافت تولید شد.

به گفته جعفرنژاد، امید می‌رود میزان تولید این نهال در سال زراعی پیش رو افزایش یابد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان در تولید نهال بادام، بر ضرورت ارتقای هم‌زمان کیفیت و کمیت این محصول تأکید کرد و افزود: جهش مورد انتظار در تولید نهال بادام و ارتقای کیفیت آن هنوز محقق نشده است؛ بنابراین باید ارقام باکیفیت و اقتصادی بادام سهم بیشتری در برنامه تولید نهالستان‌ها داشته باشند.

جعفرنژاد خاطرنشان کرد: اصلاح ترکیب ارقام تولیدی و استفاده از ارقام اقتصادی برای جایگزینی باغ‌های قدیمی و کم‌بازده می‌تواند به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و تقویت درآمد باغداران منجر شود.

جمع‌آوری نهال‌فروشان غیرمجاز با همکاری اصناف

وی با اشاره به مشکلات بازار عرضه نهال گفت: فروش نهال‌های بی‌کیفیت و فاقد مجوز، به‌ویژه در حاشیه جاده‌ها و با قیمت‌های غیرمتعارف، انتخاب نهال سالم و اصیل را برای باغداران دشوار کرده و احتمال ورود نهال‌های نامناسب به باغ‌ها را افزایش می‌دهد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، همکاری دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های صنفی را برای مقابله با این وضعیت ضروری دانست و افزود: در کنار نظارت دستگاه‌های دولتی، باید از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق اصناف برای سامان‌دهی بازار و جلوگیری از فعالیت واحدهای فاقد مجوز استفاده شود.

جعفرنژاد اعلام کرد: موضوع سامان‌دهی بازار نهال در کمیته نهال استان مطرح شده و دستورالعمل مربوط به سامان‌دهی و جمع‌آوری نهال‌فروشان غیرمجاز نیز در اختیار رئیس اتاق اصناف قرار گرفته است تا اقدامات لازم در این زمینه پیگیری شود.

وی با اشاره به فعالیت کمیته نهال استان برای بررسی مشکلات این بخش گفت: این کمیته تقریباً هر یک ماه و نیم یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و مسائل نهالستان‌ها، موانع تولید، ارتقای کیفیت نهال و سامان‌دهی بازار را بررسی می‌کند.

ضرورت ارائه راهنمای فنی به باغداران

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بر ضرورت افزایش آگاهی خریداران نهال تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگان باید هنگام فروش نهال، بروشور یا کارت راهنمای فنی شامل اطلاعات مربوط به حمل‌ونقل، انتقال، کاشت، آبیاری و مراقبت‌های اولیه را در اختیار باغداران قرار دهند.

وی توضیح داد: همان‌طور که برچسب مشخصات، شناسنامه نهال محسوب می‌شود، ارائه دستورالعمل‌های کاربردی نیز به باغدار کمک می‌کند تا مراحل انتقال و استقرار نهال در باغ را به‌درستی انجام دهد.

جعفرنژاد تأکید کرد: نظارت مستمر بر تولید، عرضه نهال از مراکز مجاز، توسعه روش‌های نوین تکثیر و افزایش آگاهی باغداران می‌تواند ضمن کاهش خسارت‌های احتمالی، به توسعه پایدار باغبانی و تقویت اقتصاد تولیدکنندگان استان کمک کند.