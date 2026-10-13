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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

مردم اسفراین دویست و بیست و هفتمین شب تجمعات را رقم زدند

مردم اسفراین دویست و بیست و هفتمین شب تجمعات را رقم زدند

اسفراین- در شامگاه دویست و بیست و هفتمین شب از تجمعات، شهرستان اسفراین میزبان حضور پرشور مردمی بود.

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کد مطلب 6977205

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