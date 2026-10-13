https://mehrnews.com/x3djXX ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ کد مطلب 6977205 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ مردم اسفراین دویست و بیست و هفتمین شب تجمعات را رقم زدند اسفراین- در شامگاه دویست و بیست و هفتمین شب از تجمعات، شهرستان اسفراین میزبان حضور پرشور مردمی بود. دریافت 15 MB کد مطلب 6977205 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیست و ششمین شب حضور مردم اسفراین در خیابان خیابانهای گالیکش؛ میزبان قرار دوباره مردم ۲۲۵ شب اتحاد خودجوش مردمی در اسفراین شب ۲۲۸ تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد ۲۲۴ شب حضور پرشور خانوادهها و کودکان در تجمعات مردم اسفراین رامیان؛ تداوم حضور مردم در قرار شبانه برچسبها تجمع مردمی ایران اسفراین
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