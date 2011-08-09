به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم مصوب اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال بازیکنان سهمیه ملی، جوانان، دسته یک، بومی و خارجی در گروههای جداگانه قرار میگیرند. گروهبندی بازیکنان بسکتبال به این شرح است:
گروه اول: بازیکنان سهمیه ملی
گروه دوم: بازیکنان خارجی
گروه سوم: بازیکنان تیم جوانان
گروه چهارم: بازیکنان دسته یک
گروه پنجم: بازیکنان بومی
بر اساس گروهبندی جدید بازیکنان، مسئولان هر یک از تیمهای شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر از گروه اول حق جذب سه بازیکن را دارند. حق جذب بازیکن از گروههای سوم، چهارم و پنجم به ترتیب تا سقف یک، چهار و دو بازیکن مجاز است. ضمن اینکه در مورد گروه دوم که شامل بازیکنان خارجی میشود نیز تصویب شده که تمام تیمها تا پیش از مرحله پلیآف مسابقات میتوانند از یک بازیکن خارجی استفاده کنند اما از این مرحله به بعد استفاده از دو بازیکن خارجی بلامانع میشود.
فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور 28 مهرماه آغاز میشود. فدراسیون بسکتبال به زودی فهرست بازیکنان گروه سوم را اعلام خواهد کرد.
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