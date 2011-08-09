به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم مصوب اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال بازیکنان سهمیه ملی، جوانان، دسته یک، بومی و خارجی در گروه‎های جداگانه قرار می‎گیرند. گروه‎بندی بازیکنان بسکتبال به این شرح است:

گروه اول: بازیکنان سهمیه ملی

گروه دوم: بازیکنان خارجی

گروه سوم: بازیکنان تیم جوانان

گروه چهارم: بازیکنان دسته یک

گروه پنجم: بازیکنان بومی

بر اساس گروه‎بندی جدید بازیکنان، مسئولان هر یک از تیم‎های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر از گروه اول حق جذب سه بازیکن را دارند. حق جذب بازیکن از گروه‎های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب تا سقف یک، چهار و دو بازیکن مجاز است. ضمن اینکه در مورد گروه دوم که شامل بازیکنان خارجی می‌شود نیز تصویب شده که تمام تیم‎ها تا پیش از مرحله پلی‎آف مسابقات می‌توانند از یک بازیکن خارجی استفاده کنند اما از این مرحله به بعد استفاده از دو بازیکن خارجی بلامانع می‎شود.

فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور 28 مهرماه آغاز می‎شود. فدراسیون بسکتبال به زودی فهرست بازیکنان گروه سوم را اعلام خواهد کرد.