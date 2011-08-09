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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

برای حضور در لیگ برتر/

بازیکنان بسکتبال به پنج گروه تقسیم می‎شوند/ سهمیه‎های ملی در گروه اول

بازیکنان بسکتبال به پنج گروه تقسیم می‎شوند/ سهمیه‎های ملی در گروه اول

تقسیم بندی بازیکنان داخلی و خارجی بسکتبال به پنج گروه کار جدیدی است که بنا به تصمیم اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و برای برگزاری فصل جدید رقابت‎های لیگ برتر انجام می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم مصوب اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال بازیکنان سهمیه ملی، جوانان، دسته یک، بومی و خارجی در گروه‎های جداگانه قرار می‎گیرند. گروه‎بندی بازیکنان بسکتبال به این شرح است:

گروه اول: بازیکنان سهمیه ملی
گروه دوم: بازیکنان خارجی
گروه سوم: بازیکنان تیم جوانان
گروه چهارم: بازیکنان دسته یک
گروه پنجم: بازیکنان بومی

بر اساس گروه‎بندی جدید بازیکنان، مسئولان هر یک از تیم‎های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر از گروه اول حق جذب سه بازیکن را دارند. حق جذب بازیکن از گروه‎های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب تا سقف یک، چهار و دو بازیکن مجاز است. ضمن اینکه در مورد گروه دوم که شامل بازیکنان خارجی می‌شود نیز تصویب شده که تمام تیم‎ها تا پیش از مرحله پلی‎آف مسابقات می‌توانند از یک بازیکن خارجی استفاده کنند اما از این مرحله به بعد استفاده از دو بازیکن خارجی بلامانع می‎شود.

فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور 28 مهرماه آغاز می‎شود. فدراسیون بسکتبال به زودی فهرست بازیکنان گروه سوم را اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 1379162

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