به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مقدسی از پژوهشگران بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء گفت: مفاتیح‌الجنان کتاب مشهوری از مرحوم شیخ عباس قمی است و کتاب مفاتیح‌الحیات جلد دوم آن محسوب می‌شود.

وی افزود: اثر ارزشمند مفاتیح‌الحیات یا همان جلد دوم مفاتیح‌الجنان، با هدف آشنایی مردم با آیات و روایات مربوط به روش‌های زندگی و معاشرت‌های اجتماعی و مسائل مربوط به جامعه اسلامی توسط گروهی از محققین و پژوهشگران حوزوی نگاشته می‌شود.

مقدسی با بیان اینکه زندگی غیرالهی به نوعی نابودی و غرق شدن در مادیات محسوب می‌شود، افزود: انجام دستورالعمل‌های خداوند به انسان زندگی می‌دهد و هر کسی که زندگیش خدایی باشد، به بهشت راه خواهد یافت.

وی با اشاره به هدف مرحوم شیخ عباس قمی از نامگذاری مفاتیح‌الجنان، اظهار داشت: ایشان کتابی نگاشتند که انسان با عمل به آن "کلید بهشت" را به دست می‌آورد و کتاب مفاتیح‌الحیات نیز با همین هدف در حال نگارش است.

وی افزود: مطالب مرتبط از منابع اسلامی استخراج شده و در این کتاب درج می‌شود و این کتاب تنها زیارت و دعا و اعمال نماز نیست و دستورالعمل‌های زندگی مادی که انسان را به بهشت می‌رساند، برای مردم بیان می‌کند.

این محقق حوزوی به روند فعالیت‌های محققین در تدوین این کتاب اشاره کرده و ادامه داد: با تشکیل شورای پژوهشی برای این طرح، موضوعات این کتاب را در 4 بخش برنامه‌ریزی کردیم.

حجت‌الاسلام مقدسی تاکید کرد: با توجه به مدخل‌هایی که در این بخش‌ها در نظر گرفته شده، بیش از 100 منبع روایی مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین بیش از 6 هزار حدیث و 14 هزار عنوان تا کنون استفاده شده و سعی شده در سطح عمومی و غیر تخصصی بیان شود.



وی افزود: بعد از نگارش اولیه، مرحله بازنگری شروع می‌شود که این کار توسط شورای پژوهش بنیاد بین‌المللی اسراء انجام خواهد گرفت، پس از آن، ارزیابی همراه با بازنگری آغاز می‌شود تا نواقص کار گرفته شود و موضوعات و عناوینی که لازم است در کتاب مطرح شود.

این محقق و پژوهشگر حوزوی گفت: این کار از اواخر سال 88 آغاز شده و امید است تا پایان شهریور 90 کار به مرحله چاپ برسد. تا کنون 700 صفحه نگاشته شده و بیش از 20 پژوهشگر در گردآوری این مجموعه نفیس و ارزشمند همکاری دارند.