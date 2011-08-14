به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به بررسی موضوع هوش مصنوعی می‌پردازد که طی سالیان گذشته از مباحث قابل توجه در علوم بوده است.

توجه و اهتمام به هوش مصنوعی در حوزه فلسفه نیز مورد توجه جدی بوده است. به طوریکه این موضوع در دستور کار فلسفه نیز طی سالهای گذشته بوده است.

در این حوزه این سؤال مطرح است که آیا ماشین می‌تواند فکر کند و آیا ماشین می‌تواند فعل x را انجام دهد. به عبارت دیگر آیا ماشین می‌تواند مسأله مشخصی را حل کند.

سخنران ویژه این همایش هربرت دریفوس استاد فلسفه دانشگاه کالیفرنیا است. جیمز مور استاد کالج دارتموث و رولف پیفر استاد دانشگاه زوریخ نیز از جمله فیلسوفانی هستند که در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

نیک باستروم استاد شناخته شده ذهن و هوش مصنوعی از دانشگاه آکسفورد، برایان اسمیت از دانشگاه تورنتو و آرون اسلو مان از دانشگاه بیرمنگام نیز از جمله فیلسوفان مطرح در حوزه هوش مصنوعی هستند که در این همایش سخنرانی خواهند کرد.