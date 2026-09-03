به گزارش خبرنگار مهر، سجاد چهرگانی ظهر پنجشنبه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان یک شرکت دانشبنیان و اتحادیه دامداران قم، از اجرای پایلوت طرح انتقال جنین در استان خبر داد.
وی اظهار کرد: این طرح با هدف بهرهگیری از ظرفیت دامهای برتر ژنتیکی و ارتقای کیفیت گلههای مولد اجرا میشود و در آن از فناوری انتقال جنین برای سرعت بخشیدن به فرآیند اصلاح نژاد استفاده خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: انتقال جنین یکی از روشهای پیشرفته تولیدمثلی در دامپروری است که امکان تکثیر سریعتر دامهای دارای صفات ژنتیکی مطلوب را فراهم میکند و میتواند به بهبود نسلهای بعدی گله کمک کند.
چهرگانی ادامه داد: استفاده از این فناوری در دامهای دومنظوره، امکان توسعه گلههایی با قابلیت مناسب تولید گوشت و سایر فرآوردههای دامی را فراهم میکند و در کنار آن، به بهبود راندمان تولید و کاهش هزینههای واحدهای دامپروری کمک خواهد کرد.
انتقال جنین، اصلاح گلهها را شتاب میدهد
وی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع در بخش دامپروری گفت: ارتقای کیفیت دامهای مولد و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت ژنتیکی موجود، از محورهای اصلی اجرای این طرح است.
چهرگانی خاطرنشان کرد: افزایش راندمان تولید، کاهش هزینههای تولید و استفاده مؤثرتر از توان ژنتیکی گلهها از جمله نتایجی است که از توسعه این فناوری در بخش دامپروری انتظار میرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به نقش بخش دانشبنیان در اجرای این برنامه افزود: استفاده از توان تخصصی شرکتهای دانشبنیان و ظرفیت بخش خصوصی میتواند به انتقال فناوریهای جدید به واحدهای تولیدی و افزایش بهرهوری دامداران کمک کند.
وی گفت: بهرهگیری از این ظرفیتها در نهایت میتواند به تقویت تولید اقتصادی گوشت قرمز و تأمین پایدار فرآوردههای دامی در استان منجر شود.
قم اجرای پایلوت طرح را آغاز میکند
چهرگانی از آغاز اجرای پایلوت طرح انتقال جنین در قم خبر داد و گفت: این برنامه با تمرکز بر اصلاح ژنتیکی دامهای دومنظوره و ارتقای ظرفیت تولیدی گلهها دنبال خواهد شد.
وی افزود: اجرای این طرح، ظرفیت فناوری انتقال جنین را در بخش دامپروری استان به کار میگیرد و زمینه استفاده از دامهای دارای ویژگیهای ژنتیکی مطلوب را در فرآیند اصلاح گلهها فراهم میکند.
این تفاهمنامه همکاری میان شرکت دانشبنیان سینا فناور ماندگار و اتحادیه دامداران قم در سالن جلسات شهید شرعی سازمان جهاد کشاورزی استان قم و با حضور جمعی از مسئولان و فعالان حوزه دامپروری به امضا رسید.
نظر شما