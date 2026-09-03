به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد سعیدی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در شکلدهی به شخصیت نسل آینده تأکید و اظهار کرد: در شرایطی که دشمن تلاش میکند از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی کشور برای ایجاد آسیب استفاده کند، مراکز تربیتی و فرهنگی باید با قدرت بیشتری به وظایف خود عمل کنند و در برابر این تلاشها نقش فعالتری داشته باشند.
امام جمعه قم با اشاره به تجربه جنگ اخیر افزود: دشمن تلاش کرد با ایجاد التهاب و عملیات روانی، مدارس و مراکز فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد، اما حضور مردم و نوجوانان در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی نشان داد که این ظرفیتها همچنان زنده و اثرگذار هستند.
سعیدی مدرسه را یکی از مهمترین کانونهای تربیتی جامعه دانست و گفت: مسجد، مدرسه، نماز جمعه و حرمهای مطهر از ظرفیتهایی هستند که پیوند عمیقی با مردم دارند و دشمن نمیتواند به سادگی آنها را از جامعه جدا کند.
وی بر ضرورت هماهنگی میان مراکز فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و افزود: زمانی که فعالیت مدرسه، مسجد، حرم و سایر مجموعههای فرهنگی در یک مسیر هماهنگ قرار گیرد، ظرفیت مؤثرتری برای تربیت نسل آینده شکل خواهد گرفت.
هماهنگی مراکز فرهنگی، تربیت را تقویت میکند
تولیت حرم حضرت معصومه(س) نظارت بر اجرای برنامهها را ضروری دانست و اظهار کرد: تعیین اهداف و ارائه برنامههای بلندمدت زمانی نتیجه مطلوب خواهد داشت که بر نحوه اجرای آنها نیز نظارت جدی صورت گیرد و میزان تحقق برنامهها به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به آثار برخی محصولات فرهنگی و رسانهای بر خانواده و نوجوانان گفت: بخشی از فیلمها و سریالهای خارجی سبک زندگی متفاوتی را ترویج میکنند که در آن جایگاه خانواده، پدر و مادر و روابط عاطفی خانوادگی تضعیف میشود و در برابر این جریان باید برای تقویت بنیان خانواده و مصونسازی نسل جوان برنامهریزی کرد.
آیت الله سعیدی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغههای رهبر معظم انقلاب، نظاممند شدن مجموعههای فرهنگی و تبدیل ایدهها و نظریهها به برنامههای عملی است و آموزش و پرورش در تحقق این رویکرد جایگاه مهمی دارد.
وی، نقش مردم را در پیشبرد برنامههای فرهنگی و اجتماعی تعیینکننده دانست و افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ برنامهای بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمیرسد و از این رو باید زمینه همراهی و حضور مردم در مسیر دین و ارزشهای اسلامی فراهم شود.
مردم باید در مسیر ارزشها همراه بمانند
امام جمعه قم تأکید کرد: در فعالیتهای فرهنگی باید از روشهایی که موجب فاصله گرفتن مردم میشود پرهیز کرد و در مقابل، شیوههایی را مورد توجه قرار داد که ارتباط جامعه با ارزشهای دینی و فرهنگی را تقویت میکند.
آیت الله سعیدی با اشاره به حوادث اخیر و تلاش دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی گفت: دشمن در حملات اخیر اهداف مشخصی را دنبال میکرد، اما با لطف خداوند و ایستادگی مردم نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
وی اضافه کرد: حفظ روحیه ایستادگی و تقویت ارتباط مردم با ظرفیتهای دینی و فرهنگی، از ضرورتهایی است که در شرایط مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.
تولیت حرم حضرت معصومه(س) در پایان با تأکید بر توکل به خداوند و توجه به اهلبیت(ع) گفت: یاری خداوند در گرو حرکت در مسیر الهی است و دعا، توسل و ارتباط با اهلبیت(ع) از زمینههای مهم برای عبور از چالشها به شمار میرود.
قم- امام جمعه قم با تأکید بر نقش مراکز فرهنگی و تربیتی در شکلدهی شخصیت نسل آینده، گفت: هماهنگی مدرسه و مسجد میتواند ظرفیت تربیت نسل جوان را تقویت کند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد سعیدی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در شکلدهی به شخصیت نسل آینده تأکید و اظهار کرد: در شرایطی که دشمن تلاش میکند از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی کشور برای ایجاد آسیب استفاده کند، مراکز تربیتی و فرهنگی باید با قدرت بیشتری به وظایف خود عمل کنند و در برابر این تلاشها نقش فعالتری داشته باشند.
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