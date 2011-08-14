برنامه دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر تغییر نکرده است/ اعلام اسامی محرومان

حجت اله بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: براساس برنامه‌ای که سازمان لیگ برتر برای دیدارهای هفته چهارم اعلام کرده بود، دیدارهای این هفته باید طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری (25 و 26 مردادماه) برگزار شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در هفته چهارم سه بازی در روز 25 مردادماه و شش بازی در روز 26 مردادماه برگزار می‌شود، افزود: اینکه در سایت فدراسیون فوتبال برنامه به گونه‌ای دیگر اعلام شده را من نمی دانم اما در سایت سازمان لیگ برنامه دیدارهای هفته چهارم به همین صورت منتشر شده که من بدان اشاره کردم.

براساس اعلام حجت اله بهمنی برنامه دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر به شرح زیر است:

سه شنبه - 25/5/90

* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 22، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* صنعت نفت آبادان - مس کرمان، ساعت 22، ورزشگاه تختی آبادان

* مس سرچشمه کرمان - پرسپولیس تهران، ساعت 22:30، شهید باهنر کرمان

چهارشنبه - 26/5/90

* داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 22، ورزشگاه شهیدعضدی رشت

* ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 22، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - سایپای البرز، ساعت 22، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

* نفت تهران - راه آهن شهرری، ساعت 22، ورزشگاه دستگری تهران

* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* استقلال تهران - فجرسپاسی شیراز، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران

همچنین اسامی محرومان هفته چهارم لیگ برتر به شرح زیر است:

حسین کعبی و امیر علیشاه (راه آهن شهرری)، کرار جاسم (استقلال تهران)، وحید طالب‌لو (شاهین بوشهر)، حسن هوری (مس سرچشمه کرمان)