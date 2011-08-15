به گزارش خبرنگار مهر، امروزه، مسئله انجام ذبح شرعی در جهان به دلایلی از جمله رشد فزاینده جمعیت و علل اقتصادی دچار تهدید شده است و در این بین برخی از سودجویان در کشورهای اسلامی برای سود بیشتر اصول ذبح شرعی را در کشتارگاه‌های خود رعایت نمی‌کنند و به این مسئله بی‌توجه هستند.



علاوه بر بحث رعایت ذبح شرعی، بحث بیماری‌های دام و طیور نیز یکی از مسائل مهمی است که باید در هنگام کشتار دام و طیور مورد توجه جدی قرار گیرد و این مسئله با شدت گرفتن و ازدیاد انواع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از جمله بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان و شیوع آن طی چند ماه اخیر در کشور، اهمیت بیشتری به خود می‌گیرد.



در این بین اخیرا شایعه‌های مختلفی در خصوص یک رویه غلط در خصوص ذبح مرغ که در نهایت به ذبح غیر شرعی آن می‌انجامد، شنیده می‌شود.



شنیده‌ها حاکی از آن است که در برخی از کشتارگاه‌های مرغ، تصمیم گرفته شده که برای ذبح مرغ، سر آن را از پشت سر و قفا ببرند، چرا که از لحاظ اقتصادی در غرب به این نتیجه رسیده‌اند که اگر سر مرغ را از پشت سر قطع کنند، ابتدا نخاع حیوان قطع می‌شود و در نتیجه این عمل، خون در بدن حیوان می‌ماند و بیرون نمی‌آید و سبب می‌شود مرغ حدود پنج درصد، اضافه وزن پیدا کند.



این کار در تناژ بالا سود خوبی نصیب افراد سودجو می‌کند و این نشان می‌دهد که آنان تنها برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سود بیشتر، سلامتی انسان‌ها، احکام دین و اهداف عالیه بشری را زیر پا می‌گذارند لذا با توجه به اینکه امروزه ایران از کشورهای مختلفی واردات گوشت دارد، مسئولان باید بر امر ذبح شرعی دام و طیور در آن کشورها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

ناظرین شرعی ذبح دام و طیور بصورت دائم در تمام کشتارگاه‌های قم حضور دارند



در این رابطه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان قم ذبح دام و طیور در کشتارگاهای قم را کاملا شرعی دانست و افزود: ناظر شرعی ذبح دام و طیور به صورت دائمی در تمام کشتارگاه‌های قم حضور دارند.



حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر صالح آبادی در بازدید خبرنگاران از کشتارگاه صنعتی طیور بهاران قم با اشاره به اینکه قم دارای چهار کشتارگاه است، اظهار داشت: در حال حاضر در استان قم سه کشتارگاه طیور و یک کشتارگاه دام وجود دارد که در تمامی آنها ناظر شرعی وجود دارد.



وی گفت: در کشتارگاه‌های استان ذبح دام و طیور توسط دستگاه انجام نمی‌شود بلکه توسط انسان، آن هم یک فرد مسلمان و با ذکر" بسم الله" صورت می‌گیرد.



صالح آبادی یادآور شد: لزومی ندارد ذابح ذکر "بسم الله" را هنگام ذبح دام و طیور به صورت کامل بیان کند و تنها گفتن "بسم الله" کفایت می‌کند و این امر از لحاظ شرعی نیز مشکلی ندارد.



وی ادامه داد: همچنین گرچه ممکن است ذابح در هنگام عمل ذبح پشت به قبله باشد ولی طیور و دام رو به قبله هستند و این به لحاظ شرعی هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند.



ذبح در تمام کشتارگاه‌های قم به صورت شرعی انجام می‌شود



مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه در تمام کشتارگاه‌های استان قم از ذابح آموزش دیده استفاده می‌شود‏، ابراز داشت: در چهار کشتارگاه قم ناظر روحانی حضور دارند و بر طریقه ذبح شرعی دام و طیور نظارت کامل دارند.



وی با اشاره به اینکه بحث ذبح شرعی دام و طیور در قم و در کل کشور تحت نظارت است‏، اظهار داشت: رعایت ذبح شرعی دام و طیور در کشورهایی از جمله برزیل‏، نیوزلند، استرالیا و روسیه که ایران از این کشورها گوشت وارد می کند نیز توسط ناظرین روحانی که به کشتارگاه‌های این کشورها اعزام شده‌اند، همواره تحت نظارت است.



صالح آبادی اظهار داشت:‌ طی چند سال اخیر استاندارد کلی در خصوص غذای حلال در کشورهای اسلامی با مدیریت سازمان کنفرانس اسلامی تدوین شده است که تا کنون 90 درصد این امر پیش رفته است.



وی ادامه داد: در این خصوص چندین جلسه در کشورهای عربستان و ترکیه تشکیل شده است و همچنین از ایران نیز نمایندگانی از حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی در این جلسات حضور داشته‌اند.

مرغ‌های آلوده طی آزمایش‌های گوناگون شناسایی و معدوم می‌شوند



مدیر عامل کشتارگاه صنعتی طیور بهاران قم نیز در ادامه بازدید خبرنگاران از طریقه ذبح شرعی مرغ در کشتارگاه طیور اظهار داشت: با انجام آزمایش‌های گوناگون و خون گیری از مرغ، مرغ‌های آلوده شناسایی و سریعا معدوم می‌شوند.



احمد آخوندی ابراز داشت: ممکن است آلودگی بعضی از مرغ‌ها بعد از کشتار مشخص شود و در هنگام بارگیری معلوم نباشد که بررسی این موضوع توسط ناظرین در خود کشتارگاه‌ها صورت می‌گیرد و مرغی که بیماری داشته باشد سریعاَ معدوم می‌شود.



وی گفت:‌ اداره کل دامپزشکی استان قم سلامت مرغ‌ها را به صورت دائم مورد بررسی قرار می‌دهد که هم اکنون انجام این کار به بخش خصوصی واگذار شده است.



آخوندی ادامه داد:‌ هر کشتارگاهی باید مجوز قرنطینه و سلامت دام و طیور خود را از دامپزشکی شهر خود دریافت کند چرا که بدون مجوز، به هیچ وجه بارگیری صورت نمی‌گیرد.



رعایت نکات شرعی در ذبح طیور در کشتارگاه های قم



وی در خصوص مراحل ذبح و بسته بندی مرغ‌ها اظهار داشت: در مرحله نخست مرغ‌ها چنگک زده و سپس از شوکر عبور داده و مرغ ذبح می‌شود که در مرحله ذبح تمام نکات شرعی آن از جمله گفتن ذکر "بسم الله" و رو به قبله بودن طیور رعایت می‌شود.



مدیر عامل کشتارگاه صنعتی طیور بهاران قم ادامه داد:‌ بعد از مرحله ذبح عملیات خون‌گیری از مرغ آغاز می‌شود که این کار در وان آبگرم یا اسکالدر صورت می‌گیرد و تمام خون مرغ از بدنش خارج می‌شود و دمای آب این وان 59 درجه سانتیگراد است و بعد از این مرحله مرغ آماده پرکندن می‌شود و سپس وارد بعدی شده و پرهای ریز مرغ نیز در این مرحله جدا می‌شود.

وی گفت:‌ مرغ بعد از این مرحله وارد دستگاه کله‌گیر شده و کله مرغ جدا می‌شود و سپس محتویات خوراکی و غیر خوراکی مرغ داخل شکم مرغ از هم جدا و سپس مرغ وارد قسمت پابر می‌شود و پای مرغ نیز از مفصل جدا می‌گردد و داخل چیلر تخلیه می‌شود و سرانجام مرغ شستشو و خنک شده و در قسمت آلایش خوراکی جگر، دل و سنگدان آن بسته بندی می‌شود.



آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص کشتارگاه صنعتی طیور بهاران اظهار داشت: این کشتارگاه به صورت رسمی از سال 85 شروع به کار کرده است و هم اکنون ظرفیت کشتار چهار هزار قطعه در ساعت را دارد.



وی ادامه داد:‌ این کشتارگاه که در صدر مجهزترین کشتارگاه‌های صنعتی کشور قرار دارد با بهره‌گیری از مدرن ترین ماشین آلات در بخش کشتار و مبرد سردخانه‌ای عملیات کشتار و انجماد را در نهایت کیفیت ارائه می‌نماید.



مدیر عامل کشتارگاه صنعتی طیور بهاران قم ابراز داشت:‌ کشتارگاه بهاران دارای امکانات متنوعی از جمله کارخانه تبدیل ضایعات، امکانات قطعه بندی و فرآوری، کارخانه یخ، امکانات بسته بندی پیشرفته و امکان نگهداری زیر صفر تا ظرفیت هزار تن است.

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گزارش از مهدی دهقان

