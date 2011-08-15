مخزن 10 هزار مترمکعبی آب در دیر احداث می شود

محمد باقر بستانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار مطالعات احداث خط انتقال این مخزن به اتمام رسیده و در سال جاری عملیات اجرایی این خط انتقال شروع خواهد شد .

وی اضافه کرد: با توجه به مطالعات انجام شده طول کل این خط اتصال حدود 12 کیلومتر است که با لوله های GRP با قطر 600 میلیمتر به انضمام یک ایستگاه پمپاژ اجرا خواهد شد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان بوشهر گفت: برای اجرای انجام مطالعات این خط اتصال یک هزار میلیون ریال و عملیات اجرایی آن 60 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

بستانیان از اتمام مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی تاسیسات فاضلاب شهرهای عالیشهر و چغادک خبر داد و گفت: در حال حاضر عدم وجود سیستم دفع فاضلاب در شهر چغادک به بزرگترین معضل این شهر تبدیل شده که باید جهت اجرای شبکه فاضلاب این شهر تلاش بسیار زیادی صورت گیرد.