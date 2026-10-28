به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی نیازمند صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: هفته بسیج با شعار «می‌فهمیم می‌سازیم، می‌ایستیم» از ۸ تا ۱۴ آبان برگزار خواهد شد

وی هفته بسیج دانش‌آموزی را فرصتی برای بازخوانی آرمان‌ها و دستاوردهای دانش‌آموزان دانست و گفت: با توجه به اینکه بسیج دانش‌آموزی یکی از تشکل‌های تربیتی موثر جهت پرورش انسان‌های آگاه است، این هفته فرصتی مناسب برای تجلی استعداد، خلاقیت، توانمندی‌های دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف است.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی گیلان از برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه در سطح استان خبر داد و افزود: دیدار با ائمه جمعه، اجرای برنامه‌های مختلف در آیین نماز جمعه، کاشت درخت، عملیات جهاد تببینی در قالب طرح مبین از جمله این‌ موارد است.

نیازمند با اشاره به برپایی اختتامیه طرح شهید عجمیان در قالب شاداب سازی و نشاط مدارس در این هفته تصریح کرد: برپایی هیئات دانش‌آموزی همزمان با ایام فاطمیه، برگزاری اردوی راهیان پیشرفت، نواختن زنگ استکبارستیزی و ... جزو برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی محسوب می‌شود.

وی از اختتامیه جشنواره جهت در ۱۴ آبان خبر داد و گفت: این جشنواره اختتامیه سه رویداد مسطوره(شهید میرزاکوچک خان)، به رسم سردار (شهید سلیمانی) و سرمشق (تولیدات رسانه‌ای راهیان نور) است که در قالب رشته‌های نویسندگی، نقاشی، داستان‌نویسی، شعر و سرود با تجلیل از ۱۰۰ اثر هنری برگزار خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی گیلان به تشریح جزئیات برنامه نومیدان در این هفته پرداخت و افزود: این برنامه فرصتی برای هر مدرسه در مقاطع مختلف است که در میادین در یک شب اجرای برنامه در قالب رجزخوانی، شعرخوانی، سرود، دکلمه و پرچم‌گردانی داشته باشند.

نیازمند با اشاره به طرح «رفیق راه» با عنوان شهید ماکان نصیری بیان کرد: این طرح با هدف جذب و افزایش شبکه دانش‌آموزی است که از ۸ مهر تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ نفر جذب فعالیت‌های مختلف شده‌اند ناگفته نماند حدود ۱۰ هزار بسیجی فعال در شهرهای مختلف در حال فعالیت هستند.

وی از برگزاری لیگ علمی نوپایا در هفته بسیج دانش‌آموزی خبر داد و گفت: دانش‌آموزان در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر، کار و فناوری به رقابت می‌پردازند لذا دانش‌آموزان از سال تحصیلی گذشته در قالب ۷ تیم و ۳۵ نفر در قالب ترکیبی از مدارس سمپاد و دولتی ساماندهی و تاکنون ۶ مدال رنگارنگ کسب شده است.