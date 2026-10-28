مستند «برای خورشید» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فیلمبرداری فیلم مستند «برای خورشید» ساخته سارا طالبیان از اواسط اسفند آغاز شد و تا اواخر شهریور ادامه داشت. تصویربرداری این فیلم در میناب و سیریک انجام و این فیلم اکنون آماده نمایش شده است.

سارا طالبیان کارگردان درباره فیلمش در متنی نوشته است: «نامش مادر بود؛ اما بعد از حادثه، او را خورشید صدا زدند.

فیلم «برای کیان» و «برای خورشید»، دو بخش از سه‌گانه سینمایی من هستند؛ آثاری که هرکدام جهان مستقل خود را دارند، اما در لایه‌های زیرین، به یکدیگر پیوند می‌خورند.

در «برای خورشید»، روایت از زبان خورشید شکل می‌گیرد، خورشیدی که قصه آدم‌هایی را بازگو می‌کند که در حادثه بمباران، عزیزانشان را از دست داده‌اند.

در پایان «برای کیان»، نور خورشید بر تصویر می‌تابد و فیلم با همین تصویر به پایان می‌رسد، گویی روایتی که در «برای خورشید» با کلمات بیان شده، در «کیان» به تصویر و نور بدل می‌شود.

برای من، این پیوند تنها یک ارجاع تصویری میان دو فیلم نیست بلکه بخشی از جهان مشترکی است که در قالب یک سه‌گانه شکل می‌گیرد. جهانی که هر فیلم در آن، روایتی مستقل دارد و در عین حال، معنای کامل‌تری در کنار دو فیلم دیگر پیدا می‌کند.»

«برای خورشید» متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» است.