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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

با حضور قاری مصری/

محافل انس با قرآن در امامزاده های مازندران برگزار می شود

محافل انس با قرآن در امامزاده های مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: محافل انس با قرآن با تلاوت قاری مصری استاد محمود شحات انور در مازندران برگزار می شود.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف برگزاری این محافل اظهار داشت: ماه رمضان ماه نزول قرآن کریم بوده و در قرآن کریم این ماه با نزول قرآن معرفی شده است.

وی اظهار داشت: قرائت و تلاوت یک آیه از قرآن کریم در این ماه ثوابش به اندازه یک ختم قرآن در دیگر ماهها بوده و انس با قرآن کریم و استماع آیات الهی در این ماه ثواب بسیار زیادی داشته و سبب تطهیر شدن قلب و روح انسان می شود.

سهرابی با اشاره به برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی و کشوری و استانی گفت: به همت اداره کل و ادارات اوقاف شهرستانها این محافل در ماه مبارک برگزار و با حضور قاری مصری در 11 شهرستان برگزار می گردد.

وی با دعوت از عموم مردم استان جهت شرکت و حضور و بهره مندی از آیات الهی گفت: این محافل با همکاری سپاه کربلای استان برگزار و حضور پاسداران، بسیجیان و سربازان وظیفه باید در این مراسمات چشمگیر باشد.

سهرابی با اشاره تقلید نوجوانان و جوانان و اکثر قاریان از استاد شحات محمد انور گفت: استاد محمود شحات انور یکی از فرزندان این استاد بوده که ضروری است همه قاریان، حافظان، علاقمندان نیروهای قرآنی، مسئولان و عموم مردم در این مراسمات و محافل شرکت تا از منبع غنی قرآن کریم و از صوت و الحان زیبای این قاری برجسته استفاده کنند.

کد مطلب 1384167

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