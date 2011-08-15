محافل انس با قرآن در امامزاده های مازندران برگزار می شود

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف برگزاری این محافل اظهار داشت: ماه رمضان ماه نزول قرآن کریم بوده و در قرآن کریم این ماه با نزول قرآن معرفی شده است.

وی اظهار داشت: قرائت و تلاوت یک آیه از قرآن کریم در این ماه ثوابش به اندازه یک ختم قرآن در دیگر ماهها بوده و انس با قرآن کریم و استماع آیات الهی در این ماه ثواب بسیار زیادی داشته و سبب تطهیر شدن قلب و روح انسان می شود.

سهرابی با اشاره به برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی و کشوری و استانی گفت: به همت اداره کل و ادارات اوقاف شهرستانها این محافل در ماه مبارک برگزار و با حضور قاری مصری در 11 شهرستان برگزار می گردد.

وی با دعوت از عموم مردم استان جهت شرکت و حضور و بهره مندی از آیات الهی گفت: این محافل با همکاری سپاه کربلای استان برگزار و حضور پاسداران، بسیجیان و سربازان وظیفه باید در این مراسمات چشمگیر باشد.

سهرابی با اشاره تقلید نوجوانان و جوانان و اکثر قاریان از استاد شحات محمد انور گفت: استاد محمود شحات انور یکی از فرزندان این استاد بوده که ضروری است همه قاریان، حافظان، علاقمندان نیروهای قرآنی، مسئولان و عموم مردم در این مراسمات و محافل شرکت تا از منبع غنی قرآن کریم و از صوت و الحان زیبای این قاری برجسته استفاده کنند.