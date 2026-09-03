تردد ۸۰۰۰ کامیون ترانزیتی از مرز رازی خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کاظمی در این زمینه افزود: در پنج ماهه سال گذشته سه هزار و ۴۵۱ دستگاه کامیون از پایانه مرزی رازی خارج شده بود که این تعداد در مدت مشابه امسال به هشت هزار و ۱۳۲ دستگاه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: فراهم شدن شرایط مناسب برای صف و توقف کامیون‌ها در محدوده پایانه مرزی رازی و مدیریت مناسب این بخش، موجب شده است رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، این مرز را برای تردد و ترانزیت کالا انتخاب کنند.

مدیر پایانه مرزی رازی خوی درباره تردد مسافران نیز گفت: در پنج ماهه سال گذشته ۷۰۹ هزار و ۳۴۶ نفر از این مرز تردد داشتند که این میزان در پنج ماهه امسال به ۷۹۱ هزار و ۴۱۱ نفر رسیده است؛ همچنین ورود و خروج مسافران ایرانی به ترتیب ۱۶ و ۱۹ درصد افزایش داشته است.

کاظمی افزود: در این مدت ۴۳ هزار و ۳۶۴ دستگاه خودروی سواری از مرز رازی تردد کرده‌اند که خروج خودروهای سواری از کشور ۹ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به محدودیت‌های مربوط به عمر ناوگان حمل و نقل بویژه در مسافری اظهار کرد: قانون ۹ ساله خودروها، به‌ویژه در ناوگان سواری ترکیه، موجب کاهش بخشی از تردد خودروهای سواری ورودی و خروجی از مرز رازی شده است.

مدیر پایانه مرزی رازی خوی همچنین از اجرای چند طرح عمرانی برای ارتقای زیرساخت‌های این پایانه خبر داد و گفت: عملیات روشنایی مسیر یک کیلومتری از دروازه اصلی تا ابتدای ایست اجباری با اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی آغاز شده و اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کاظمی افزود: عملیات عمرانی احداث دستگاه ایکس‌ری کامیونی نیز ۸۰ درصد پیشرفت داشته و روند تکمیل آن در حال انجام است؛ همچنین طرح احداث ایکس‌ری خودروهای سواری با ۲۰ درصد پیشرفت در حال اجراست.

وی اظهار کرد: توسعه پایانه مرزی رازی در محدوده ایست اختیاری نیز در زمینی به مساحت ۹.۲ هکتار در دستور کار قرار دارد و این طرح با برآورد اولیه هشت هزار میلیارد ریال در مرحله انعقاد قرارداد است.

مدیر پایانه مرزی رازی خوی با اشاره به ظرفیت‌های این پایانه برای توسعه فعالیت‌های تجاری و خدماتی گفت: با افزایش صادرات و تردد مسافران، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های خدماتی در پس کرانه مرز رازی دعوت می‌شود.