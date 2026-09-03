قنات روستای شعبانی دهگلان در مسیر احیا و بهسازی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، قنات‌ها به عنوان یکی از منابع سنتی تأمین آب در مناطق روستایی، همچنان نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی دارند و حفظ و بهسازی آنها می‌تواند به تداوم فعالیت‌های کشاورزی و پایداری منابع آب در روستاها کمک کند.

در همین راستا، کارشناسان آب و خاک ستاد و شهرستان دهگلان صبح پنجشنبه از قنات روستای شعبانی بازدید میدانی کردند تا وضعیت موجود این سازه آبی و روند اجرای عملیات احیا و بهسازی آن را مورد بررسی قرار دهند.

این قنات با استفاده از محل اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری ملی تحت پوشش طرح بهسازی قرار گرفته و عملیات اجرایی آن شامل لایروبی با بیل مکانیکی و کوله‌گذاری است.

قنات روستای شعبانی حدود ۸۰ متر طول دارد و پنج حلقه چاه در مسیر آن احداث شده است. اراضی تحت شرب این قنات نیز حدود ۱۵ هکتار برآورد می‌شود.

بهره‌مندی ۳۰ خانوار از قنات شعبانی

بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۳۰ خانوار از آب این قنات برای فعالیت‌های کشاورزی بهره‌مند می‌شوند و با توجه به نقش این منبع آبی در تأمین آب مورد نیاز اراضی روستا، بخش قابل توجهی از اهالی شعبانی از اجرای طرح بهسازی آن منتفع خواهند شد.

بازدید کارشناسان آب و خاک کردستان و شهرستان دهگلان با هدف ارزیابی شرایط موجود، بررسی میزان پیشرفت عملیات اجرایی و هماهنگی برای تسریع در روند لایروبی و کوله‌گذاری قنات انجام شد.

تسریع در اجرای عملیات بهسازی این قنات می‌تواند ضمن بهبود وضعیت بهره‌برداری از آن، زمینه استفاده پایدارتر از ظرفیت منابع آب موجود برای اراضی کشاورزی روستای شعبانی را فراهم کند.