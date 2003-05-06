نتايج ازمون مرحله دوم المپيادهاي علمي كشور خرداد اعلام مي شود .

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر، حسين مير زائي رئيس باشگاه دانش پژوهان جوان با بيان اين مطلب افزود : نتايج ازمون مرحله دوم المپيادهاي علمي دانش اموزان كشور كه دراين هفته بر گزارمي شود ، خرداد ماه اعلام خواهد شد . در اين مرحله در هر يك از رشته هاي فيزيك ، شيمي ، رياضي ، زيست شناسي ، ادبي و رايانه حدود هزار نفر از دانش اموزان برگزيده مرحله اول شركت كرده اند كه از اين تعداد در هر رشته 40 نفر انتخاب مي شوند و از تير ماه امسال در دوره هاي اموزش تابستانه با شگاه دانش پژو هان جوان شركت مي كنند.

وي افزود ، در اين دوره اموزشها و ازمونهاي متعددعلمي بصورت تئو ري و كتبي بر گزار مي شود و در پايان اين دوره در رشته رياضي و ادبي به 9 نفر ، در رشته فيزيك 7 نفر و در رشته هاي شيمي ، رايانه و زيست شناسي به 6 نفر از برگزيدگان مدال طلا اهدا ء مي شود .

وي تصريح كرد : دانش اموزاني كه در دوره اموزش تابستانه مدال طلا كسب كنند مي توانند با توجه به رشته تحصيلي و نوع ديپلم بدون كنكور وارد دانشگاه شوند و همچنين تسهيلاتي در كنكور و دانشگاه براي افرادي كه در اين دوره اموزشي مدال نقره و برنز كسب كنند ، در نظر گرفته شده است . رئيس باشگاه دانش پژوهان جوان در مورد اهداف اين دوره گفت ، ايجاد شرايط عادلانه براي انتخاب اعضاي تيم هاي اعزامي به المپياد هاي جهاني و استفاده دانش پژوهان شهرستاني از امكانات اموزشي ، از مهمترين اهداف اين دوره است .

وي ياد اور شد ، دارندگان مدال طلا در اين دوره در ابان ماه سال جاري در يك دوره فشرده اموزشهاي لازم را فرا مي گيرند و در نهايت از ميان اين افراد 6 نفر براي شركت در المپياد جهاني رياضي ، 5 نفر المپياد فيزيك ، و 4 نفر در المپيادهاي شيمي ، زيست شناسي و رايانه در سال 83 انتخاب مي شوند .

ميرزائي در مورد اعزام تيم هاي دانش اموزي به المپياد هاي جهانيدر تير ماه گفت ، اعضاي تيم دانش اموزي شيمي به يونان ، زيست شناسي به روسيه ، فيزيك به تايوان ، رياضي به ژاپن ، و رايانه به مسابقات اروپائي در المان اعزام خواهند شد .

وي تصريح كرد : در حال حاضر تيم هاي دانش اموزي المپياد هاي علمي كشور در رده ده تيم برتر جهان است و در اسيا نيز بعد از كشور چين رتبه دوم و در ميان كشور هاي اسلامي رتبه اول را دارا مي باشند .