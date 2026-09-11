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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

۶۶ مدرسه در مازندران براثر سیلاب دچار آسیب شد

۶۶ مدرسه در مازندران براثر سیلاب دچار آسیب شد

ساری- مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از آغاز پیگیری‌های ویژه برای جبران خسارت‌های واردشده به مدارس استان در پی بارندگی‌های اخیر خبر داد و گفت: ۶۶ واحد آموزشی دچار آسیب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد صبح جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به خسارت‌های ناشی از بارندگی اخیر در مازندران اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر، ۶۶ مدرسه و مرکز آموزشی استان دچار آسیب شده‌اند که میزان خسارت‌های اولیه حدود ۴۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از خسارت‌های واردشده مربوط به مدارس شهرستان‌های ساری یک و ساری دو است و بررسی و ارزیابی دقیق میزان آسیب‌ها در حال انجام است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه برای جبران خسارت‌ها و آماده‌سازی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: با پیگیری ویژه استاندار مازندران و دستور وزیر آموزش و پرورش، روند رسیدگی به مدارس آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

کلبادی‌نژاد ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش در دستوری ویژه به حمیدرضا خان‌محمدی، معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، بر رسیدگی فوری، بسیج امکانات و تسریع در عملیات بازسازی مدارس آسیب‌دیده استان تأکید کرده است.

وی با تأکید بر اینکه شرایط موجود جای نگرانی ندارد، گفت: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که با استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی، آسیب‌های واردشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود و مدارس برای بازگشایی و آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه آمادگی لازم را داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر وضعیت مدارس خسارت‌دیده و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول تا رفع کامل مشکلات ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6943705

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