۶۶ مدرسه در مازندران براثر سیلاب دچار آسیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادینژاد صبح جمعه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به خسارتهای ناشی از بارندگی اخیر در مازندران اظهار کرد: در پی بارشهای اخیر، ۶۶ مدرسه و مرکز آموزشی استان دچار آسیب شدهاند که میزان خسارتهای اولیه حدود ۴۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان برآورد شده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از خسارتهای واردشده مربوط به مدارس شهرستانهای ساری یک و ساری دو است و بررسی و ارزیابی دقیق میزان آسیبها در حال انجام است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه برای جبران خسارتها و آمادهسازی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: با پیگیری ویژه استاندار مازندران و دستور وزیر آموزش و پرورش، روند رسیدگی به مدارس آسیبدیده با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
کلبادینژاد ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش در دستوری ویژه به حمیدرضا خانمحمدی، معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، بر رسیدگی فوری، بسیج امکانات و تسریع در عملیات بازسازی مدارس آسیبدیده استان تأکید کرده است.
وی با تأکید بر اینکه شرایط موجود جای نگرانی ندارد، گفت: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که با استفاده از ظرفیتهای استانی و ملی، آسیبهای واردشده در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود و مدارس برای بازگشایی و آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه آمادگی لازم را داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر وضعیت مدارس خسارتدیده و هماهنگی با دستگاههای مسئول تا رفع کامل مشکلات ادامه خواهد داشت.
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