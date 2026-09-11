سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع بارش‌های رگباری در نقاط مختلف استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و اظهار کرد: بیشترین بارش‌های ثبت‌شده در این مدت مربوط به مناطق شهرستان‌های میامی و شاهرود بوده است.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت اخیر در نگارمن ۱۳.۵ میلی‌متر، بسطام ۱۱.۷ میلی‌متر و حسین‌آباد کالپوش ۱۱.۳ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در طرود نیز ۱۱ میلی‌متر بارش ثبت شده است، گفت: میزان بارندگی در شهمیرزاد طی این مدت ۹.۲ میلی‌متر بوده است.

مصطفوی ادامه داد: در قلعه‌نو خرقان ۶.۲ میلی‌متر، رضوان ۶ میلی‌متر، ابرسج و ده‌خیر هر کدام ۳ میلی‌متر، کلاته‌خیج ۲.۸ میلی‌متر، مهدیشهر ۲.۲ میلی‌متر و استربند ۲ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

وی بیان کرد: میزان بارندگی در ری‌آباد ۱.۵ میلی‌متر، بیارجمند یک میلی‌متر، میامی ۰.۷ میلی‌متر، مهدی‌آباد ۰.۴ میلی‌متر و کوهان ۰.۲ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان افزود: در مجن و جیلان نیز میزان بارش ثبت‌شده ۰.۰۱ میلی‌متر بوده است.