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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

بارش‌های رگباری در نقاط مختلف استان سمنان؛ نگارمن شاهرود رکورددار شد

بارش‌های رگباری در نقاط مختلف استان سمنان؛ نگارمن شاهرود رکورددار شد

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وقوع بارش‌های رگباری در نقاط مختلف استان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و گفت: میامی و شاهرود بیشترین میزان بارش را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع بارش‌های رگباری در نقاط مختلف استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و اظهار کرد: بیشترین بارش‌های ثبت‌شده در این مدت مربوط به مناطق شهرستان‌های میامی و شاهرود بوده است.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت اخیر در نگارمن ۱۳.۵ میلی‌متر، بسطام ۱۱.۷ میلی‌متر و حسین‌آباد کالپوش ۱۱.۳ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در طرود نیز ۱۱ میلی‌متر بارش ثبت شده است، گفت: میزان بارندگی در شهمیرزاد طی این مدت ۹.۲ میلی‌متر بوده است.

مصطفوی ادامه داد: در قلعه‌نو خرقان ۶.۲ میلی‌متر، رضوان ۶ میلی‌متر، ابرسج و ده‌خیر هر کدام ۳ میلی‌متر، کلاته‌خیج ۲.۸ میلی‌متر، مهدیشهر ۲.۲ میلی‌متر و استربند ۲ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

وی بیان کرد: میزان بارندگی در ری‌آباد ۱.۵ میلی‌متر، بیارجمند یک میلی‌متر، میامی ۰.۷ میلی‌متر، مهدی‌آباد ۰.۴ میلی‌متر و کوهان ۰.۲ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان افزود: در مجن و جیلان نیز میزان بارش ثبت‌شده ۰.۰۱ میلی‌متر بوده است.

کد مطلب 6943704

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