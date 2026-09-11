عالمی که علم و مبارزه را به سنگر امامت جمعه پیوند زد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداسدالله مدنی از عالمان برجسته و مبارزان نهضت اسلامی بود که سال‌ها از عمر خود را در مسیر تحصیل، تدریس و ترویج معارف اسلامی و مبارزه با رژیم پهلوی سپری کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در جایگاه امامت جمعه همدان و تبریز به فعالیت‌های دینی و اجتماعی خود ادامه داد و سرانجام در محراب نماز جمعه به شهادت رسید.

آیت‌الله سیداسدالله مدنی در سال ۱۲۹۳ در آذرشهر آذربایجان شرقی متولد شد و پس از طی مراحل مقدماتی تحصیلات حوزوی، برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم و سپس نجف اشرف رفت. وی در حوزه علمیه نجف از محضر عالمان و استادان برجسته بهره برد و در کنار تحصیل علوم دینی، به تدریس و فعالیت‌های علمی پرداخت. فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وی در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، موجب شد بارها تحت فشار قرار گیرد و با محدودیت و تبعید مواجه شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی، با حکم امام خمینی(ره) به عنوان امام جمعه همدان منصوب شد و پس از مدتی، مسئولیت امامت جمعه تبریز و نمایندگی ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی را بر عهده گرفت.

حضور شهید مدنی در سنگر امامت جمعه تبریز، تنها به اقامه نماز و ایراد خطبه محدود نبود، بلکه وی از این جایگاه برای تبیین مسائل روز، تقویت وحدت اجتماعی، حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و هدایت جامعه در شرایط حساس سال‌های نخست انقلاب استفاده می‌کرد.

آیت‌الله مدنی سرانجام در ۲۰ شهریور ۱۳۶۰، هنگام اقامه نماز جمعه در مسجد جامع تبریز، هدف حمله یکی از اعضای سازمان منافقین قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.