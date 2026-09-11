به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قائمینژاد اظهار کرد: در بازرسی از کولهپشتی متهمان، یک دستگاه گنجیاب، ردیاب، ۴۷ سکه مسی، ۲ کاسه کوچک، ۷ سرنیزه، ۲ پلاک مسی و تعدادی قطعات فلزی کشف شد.
وی در ادامه افزود: کارشناسان میراثفرهنگی، اشیای مکشوفه را دارای ارزش فرهنگی و تاریخی و متعلق به دورههای اسلامی از جمله ایلخانی و صفویه اعلام کردند و برخی سرپیکانها را نیز احتمالاً مربوط به دوره سلجوقی تا ایلخانی دانستند.
فرمانده انتظامی اسفراین بیان کرد: اظهارنظر نهایی درباره قدمت و ارزش تاریخی این آثار بر عهده کارشناسان میراثفرهنگی خراسان شمالی است.
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