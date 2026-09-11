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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

قائمی‌نژاد: سکه‌های ایلخانی در اسفراین کشف شد

قائمی‌نژاد: سکه‌های ایلخانی در اسفراین کشف شد

اسفراین- فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف یک دستگاه گنج‌یاب، ردیاب و تعدادی اشیای تاریخی از جمله سکه‌های ایلخانی از متهمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در بازرسی از کوله‌پشتی متهمان، یک دستگاه گنج‌یاب، ردیاب، ۴۷ سکه مسی، ۲ کاسه کوچک، ۷ سرنیزه، ۲ پلاک مسی و تعدادی قطعات فلزی کشف شد.

وی در ادامه افزود: کارشناسان میراث‌فرهنگی، اشیای مکشوفه را دارای ارزش فرهنگی و تاریخی و متعلق به دوره‌های اسلامی از جمله ایلخانی و صفویه اعلام کردند و برخی سرپیکان‌ها را نیز احتمالاً مربوط به دوره سلجوقی تا ایلخانی دانستند.

فرمانده انتظامی اسفراین بیان کرد: اظهارنظر نهایی درباره قدمت و ارزش تاریخی این آثار بر عهده کارشناسان میراث‌فرهنگی خراسان شمالی است.

کد مطلب 6943701

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