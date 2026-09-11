آینده در دستان مردم؛ «باید برخاست» به مثابه نقشه راه مشارکت ملی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزهایی که ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، افزایش آگاهی عمومی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، «باید برخاست» به عنوان مفهومی فراتر از یک شعار، ناظر بر مسئولیت مشترک مردم و مسئولان برای ساختن آینده کشور است.
از سواد رسانهای و مقابله با شایعات و روایتهای نادرست گرفته تا پیشرفت علمی، تقویت اقتصاد، توجه به مسائل فرهنگی و حضور مسئولانه در عرصه اجتماعی، هر بخش میتواند سهمی در این مسیر داشته باشد.
در همین راستا، کارشناسان، شهروندان و مسئولان ساوه با بیان دیدگاههای خود، بر اهمیت امید، مسئولیتپذیری و مشارکت آگاهانه مردم تأکید کرده و «باید برخاست» را دعوتی به حرکت و اقدام برای حل مسائل کشور دانستهاند؛ نگاهی که در کنار مطالبهگری و نقد منصفانه، بر بهرهگیری از توان مردم و تقویت سرمایه اجتماعی استوار است.
«باید برخاست» راهبردی برای پیشرفت علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن گفت: «باید برخاست» تنها یک شعار نیست، بلکه باید به یک راهبرد برای پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی و تقویت اقتدار ملی تبدیل شود.
حجتالاسلام جعفر رحیمی با اشاره به آیه ۲۴۹ سوره بقره اظهار کرد: اکنون شاهد هستیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تمامقد در برابر نیروی نظامی آمریکا ایستادگی کردهاند و دشمن را از دستیابی به پیروزی نظامی مأیوس کردهاند، از این رو دشمن از شیوههای مختلف تلاش میکند ایران را از ادامه مسیر مقاومت منصرف کند.
وی افزود: هنگامی که نبردها به نقطه اوج خود میرسند و صفآرایی حق و باطل شکل میگیرد، عدهای با طرح ادبیات «ما نمیتوانیم» و «شکست خواهیم خورد» تلاش میکنند روحیه جامعه را تضعیف کنند؛ همانگونه که در ماجرای طالوت، عدهای از همراهان او در برابر لشکر جالوت گفتند: «لا طاقَةَ لَنَا الْیوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ».
امام جمعه ساوه ادامه داد: در مقابل این نگاه، مؤمنان و کسانی که به نصرت الهی باور دارند، میگویند: «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرینَ»؛ بنابراین نباید اجازه دهیم صدای غالب در جامعه، صدای ناتوانی و ضعف باشد.
حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: هر یک از ما باید به اندازه توان خود تلاش کنیم تا صدای مقاومت، ایستادگی و امید در اجتماعات طنینانداز شود و تسلیمطلبان و ذلتپذیران را نباید نماینده ملت مقاوم ایران دانست.
وی با اشاره به ضرورت توجه به آموزههای قرآن در شرایط کنونی گفت: چنانچه زندگی خود را با آیات قرآن تطبیق دهیم، وظیفه ما مشخص است، اکنون در یک مقطع مهم تاریخی قرار داریم و بر اساس سوره عصر، عبور موفق از این شرایط نیازمند ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و صبر است.
امام جمعه ساوه افزود: توصیه به حق یعنی ایستادگی و استقامت در مسیر پاسداری از دین، مقابله با طاغوت و دشمنان خدا، صبر بر مشکلات مسیر مبارزه، اعتماد به نصرت الهی و باور به قدرت لایزال خداوند است.
ایران در مسیر رسیدن به قلههای پیشرفت قرار دارد
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به تعبیر «نزدیک قلهایم» اظهار کرد: اکنون ایران در مسیر دستیابی به قلههای آقایی و بزرگی در جهان، الهامبخشی برای ملتهای آزاده، تقویت یکپارچگی ملی، پیشرفت اقتصادی و اعتلای کلمه حق قرار دارد و تحقق این اهداف نیازمند صبر، استقامت و پایمردی است.
وی ادامه داد: اگر ملت ایران حضور خود را در میدان حفظ کند و مسئولان نیز برای حل مشکلات اقتصادی مردم با جدیت تلاش کنند، میتوان با توکل بر خدا از این مرحله عبور کرد.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه برای پیروزی باید سه ضلع اصلی در کنار یکدیگر قرار گیرند، گفت: نیروهای مسلح و مجموعههای نظامی، مردم و میدانداران عرصه اجتماعی و دولتمردان، سه ضلع مهم این مسیر هستند و هر سه باید وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند.
وی تصریح کرد: نیروهای مسلح و انتظامی باید همچنان پای کار باشند، مردم نیز ضمن حفظ صبر و تحمل، شرایط دشوار ناشی از وضعیت جنگی را درک کنند و مسئولان نیز با جدیت برای حل مشکلات اقتصادی تلاش کنند و اجازه ندهند مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی دستوپنجه نرم کنند.
«باید برخاست» باید به گفتمان پیشرفت کشور تبدیل شود
حجت الاسلام رحیمی گفت: اکنون شعار محوری «باید برخاست» میتواند راهنمای حرکت جامعه برای حل بسیاری از مشکلات باشد.
وی افزود: باید برای پیشرفت علمی برخاست چرا که این مهم برای کشور یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است، علوم انسانی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و میتواند روح سایر علوم باشد، بنابراین توجه جدی به این حوزه و تولید دانش متناسب با نیازهای جامعه ضروری است.
حجت الاسلام رحیمی گفت: باید برای اصلاح و اسلامیسازی ابزارهای حکمرانی، تقویت وحدت حوزه و دانشگاه، جبران عقبماندگیها در عرصه علم و فناوری و تقویت معنویت و اخلاق در کنار پیشرفت علمی برخاست.
وی تصریح کرد: باید برای گرهگشایی از مشکلات واقعی کشور و تبدیل شدن به یک ایران قوی برخاست و همه ظرفیتهای کشور را در مسیر پیشرفت و حل مسائل مردم به کار گرفت.
امام جمعه ساوه با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی اظهار کرد: باید در برابر ترویج سبک زندگی غربی هوشیار بود و برای مقابله با فساد اخلاقی و اداری و تقویت عفاف و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی تلاش کرد.
حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: «باید برخاست» تنها یک شعار نیست، بلکه دعوتی برای حرکت، تلاش و مسئولیتپذیری است و انتظار میرود هر فرد باید در جایگاه خود برای پیشرفت علمی، حل مشکلات مردم، تقویت اقتصاد، ارتقای معنویت و اخلاق و ساختن ایرانی قوی تلاش کند.
مشارکت مردم ستون اصلی اقتدار ایران اسلامی است
معاونت سیاسی ناحیه مقاومت بسیج ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، مردم نهتنها صاحبان اصلی نظام، بلکه تضمینکننده بقا و عزت آن هستند.
سلیمان دلیریان افزود: تجربه بیش از چهار دهه اخیر نشان داده است که در حساسترین برههها، از دوران دفاع مقدس گرفته تا فتنهها و تحریمها، آنچه ایران را سربلند بیرون آورده، حضور آگاهانه و بهموقع مردم در میدان بوده است.
معاونت سیاسی ناحیه مقاومت بسیج ساوه ادامه داد: به عبارت روشنتر، مشارکت مردمی، موشکهای بالستیک قدرت نرم نظام است که با هر بار حضور مردم در صحنه، بازدارندگی تازهای ایجاد میکند.
معاونت سیاسی ناحیه مقاومت بسیج ساوه با اشاره به مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی تصریح کرد: کارآمدی جمهوری اسلامی در هنر هماهنگی میان سه جبهه نظامی، دیپلماسی و حضور مردم تجلی مییابد، این سه ضلع چنان به یکدیگر پیوستهاند که هر یک، دیگری را تقویت میکند.
وی تصریح کرد: جبهه نظامی، بازدارندگی و امنیت پایدار را فراهم میکند و پشتوانه لازم را برای دیپلماسی و مردم به وجود میآورد و از سوی دیگر، دیپلماسی فعال و عزتمندانه با تکیه بر پشتوانه نظامی و مردمی، از منافع ملی دفاع کرده و زمینه تعامل سازنده را فراهم میکند.
دلیریان گفت: حضور مردم در میدان نیز روحیه مقاومت را در جامعه زنده نگه میدارد و به دیپلماتها قدرت چانهزنی و به نیروهای نظامی انگیزه ایثار میبخشد.
وی با تأکید بر اهمیت حضور پرچم جمهوری اسلامی در میادین و تجمعات مردمی اظهار کرد: پرچم مقدس جمهوری اسلامی باید همواره در میادین و تجمعات مردمی برافراشته و برجسته باشد و برای تحقق این هدف باید راهکارهای مختلفی مورد توجه قرار گیرد.
معاونت سیاسی ناحیه مقاومت بسیج ساوه، تداوم حضور مردمی با محوریت مناسبتهای ملی و مذهبی را یکی از این راهکارها دانست و افزود: برگزاری منظم تجمعات در اعیاد، سالگردهای انقلاب، روزهای ملی و مناسبتهای مذهبی میتواند به استمرار حضور مردم کمک کرده و پرچم جمهوری اسلامی را به نماد دائمی این گردهماییها تبدیل کند.
وی همچنین استفاده از ظرفیتهای رسانهای و فضای مجازی، از جمله پخش زنده، انتشار تصاویر و ویدئوهای تأثیرگذار از برافراشته شدن پرچم در میان جمعیتهای مردمی را مهم دانست و گفت: بازنمایی گسترده این تجمعات، علاوه بر تقویت روحیه داخلی، میتواند تصویر حضور و همراهی مردم را به افکار عمومی منتقل کند.
نقش چهرههای اجتماعی در افزایش مشارکت
دلیریان همراهی پرچم با شعارهای معنادار را از دیگر راهکارهای تقویت بار معنایی آن عنوان کرد و گفت: این تلفیق میتواند پرچم را از یک نماد صرف به نماد هویت ملی و انقلابی تبدیل کند.
وی افزود: حضور شخصیتهای محبوب و مورد اعتماد مردم، از جمله روحانیون، ورزشکاران، هنرمندان، ایثارگران و چهرههای شاخص محلی، در کنار مردم و برافراشتن پرچم میتواند جذابیت و انگیزه مشارکت را افزایش داده و الگوسازی مثبتی برای نسل جوان ایجاد کند.
معاونت سیاسی ناحیه مقاومت بسیج ساوه همچنین نصب پرچمهای بزرگ، نورپردازی با رنگهای پرچم، پخش سرودهای ملی و استفاده از المانهای بصری را از جمله اقداماتی دانست که میتواند فضای تجمعات را باشکوهتر کرده و حس غرور ملی را در شرکتکنندگان تقویت کند.
ضرورت تولید محتوای هنری و رسانهای
وی با تأکید بر اهمیت تولید محتوای فرهنگی و هنری از تجمعات مردمی اظهار کرد: سرودن شعر، ساخت فیلمهای ، مستندسازی و خلق آثار هنری درباره حضور مردم و برافراشته شدن پرچم میتواند این صحنهها را ماندگار کرده و به نسلهای آینده منتقل کند.
دلیریان تصریح کرد: تاریخ شفاهی انقلاب نیز با ثبت و روایت این صحنهها غنیتر و باورپذیرتر خواهد شد.
وی با اشاره به حضور مردم شهرستان ساوه گفت: شهرستان ساوه با حضور کمنظیر و مستمر خود در بیش از ۱۹۲ شب تجمع در میادین و خیابانها، با شور و شعور مثالزدنی، ثابت کرده است که مشارکت عمومی نه یک شعار، بلکه یک باور راسخ است.
معاونت سیاسی ناحیه مقاومت بسیج ساوه افزود: این حضور بیوقفه، کارآمدی نظام در جذب همراهی مردم، اقتدار ایران اسلامی در برخورداری از پشتوانه مردمی و جایگاه پرچم مقدس جمهوری اسلامی در بلندای اراده جمعی را به زیباترین شکل ممکن بازنمایی کرده است.
دلیریان گفت: این حضور نشان داد که سنگرهای انقلاب همچنان با حضور آگاهانه مردم، از استوارترین سنگرها خواهند بود.
هر شهروند یک کنشگر مسئول در برابر شایعات و جنگ روانی است
کارشناس سواد رسانه بسیج ساوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت نقش مردم در شرایط کنونی کشور گفت: امروز «باید برخاست» در فضای رسانهای نیز معنا پیدا میکند، چراکه یکی از میدانهای اصلی تقابل دشمن، افکار عمومی و ذهن مردم است، دشمن تلاش میکند با انتشار اخبار جعلی، شایعات، بزرگنمایی مشکلات و ایجاد ترس و ناامیدی، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را هدف قرار دهد.
عاطفه عسگری افزود:در چنین شرایطی، مردم باید با افزایش سواد رسانهای، اخبار را از منابع معتبر دریافت کنند، پیش از انتشار هر مطلبی از صحت آن اطمینان پیدا کنند و اجازه ندهند محتوای جعلی و ناامیدکننده فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: «باید برخاست» یعنی در برابر روایتهای نادرست و جنگ روانی دشمن منفعل نباشیم و هرکدام از ما یک کنشگر مسئول در فضای رسانهای باشیم، خانوادهها، معلمان، دانشجویان و جوانان میتوانند با تولید محتوای امیدبخش، روایت درست از توانمندیهای کشور و تبیین واقعیتها، نقش مهمی در تقویت امید و انسجام جامعه داشته باشند.
وی تصریح کرد: البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست؛ بلکه باید در کنار بیان مطالبهگری و نقد منصفانه، اجازه ندهیم مشکلات به ابزار ناامید کردن مردم و تضعیف اعتماد عمومی تبدیل شود، امروز برخاستن در عرصه رسانه یعنی آگاهانه دیدن، درست شنیدن، مسئولانه منتشر کردن و کمک به حفظ آرامش و امید جامعه است.
عسگری با بیان اینکه یکی از مهمترین راههای مقابله با شایعات، تقویت روحیه گفتوگو و پرسشگری در جامعه است، افزود: مردم نباید هر خبری را صرفاً به دلیل انتشار گسترده یا جذاب بودن آن باور کنند، بلکه باید درباره منبع خبر، زمان انتشار و محتوای آن دقت داشته باشند چرا که آموزش سواد رسانهای از خانواده و مدرسه آغاز میشود و میتواند نسل جوان را برای مواجهه آگاهانهتر با حجم گسترده اطلاعات در فضای مجازی آماده کند.
وی تصریح کرد: اکنون هر کاربر فضای مجازی میتواند بر افکار عمومی اثرگذار باشد؛ بنابراین مسئولیت رسانهای فقط بر عهده خبرنگاران و رسانههای رسمی نیست.
خاطری ادامه داد: اگر هر فرد پیش از بازنشر یک محتوا چند لحظه تأمل کند و از صحت آن مطمئن شود، بخش قابل توجهی از شایعات و اخبار نادرست فرصت گسترش پیدا نمیکنند، «باید برخاست» در این عرصه یعنی هر شهروند از یک مصرفکننده صرف محتوا به یک کاربر آگاه، مسئول و اثرگذار تبدیل شود.
روایتگیری ساوجی ها از حضور مردم در اجتماع شبانه
دانشجوی رشته حسابداری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به نظر من «باید برخاست» یعنی زمان آن رسیده که هرکدام از ما به اندازه توان و جایگاهی که داریم برای بهتر شدن شرایط کشور قدم برداریم.
مریم رضایی افزود: نمیتوانیم همیشه منتظر باشیم که دیگران مشکلات را حل کنند؛ تغییر و پیشرفت از مشارکت خود مردم آغاز میشود.
وی گفت: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند و اگر فرصت کافی برای فعالیت، یادگیری و اشتغال داشته باشند، میتوانند نقش مهمی در آینده ایران ایفا کنند. امروز پیشرفت کشورها به دانش، تخصص، خلاقیت و توانمندی نیروی انسانی وابسته است و ما نیز باید با تقویت آموزش، حمایت از جوانان و استفاده از ظرفیتهای داخلی، برای ساختن آیندهای بهتر تلاش کنیم.
این فعال فرهنگی ادامه داد: «باید برخاست» برای من یعنی امید داشتن، مسئولیتپذیر بودن و در حد توان برای کشورم کاری انجام دادن؛ حتی اگر این کار کوچک باشد.
باید برخاست یعنی برای آبادانی شهر و کشور بیتفاوت نباشیم
حسین رضایی یکی دیگر از شهروندان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به نظر من «باید برخاست» یعنی هرکدام از ما نسبت به اتفاقاتی که در اطرافمان رخ میدهد مسئول باشیم و برای بهتر شدن شرایط، فقط منتظر مسئولان نمانیم. اگر مردم در مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشند، بسیاری از مشکلات با همکاری و همدلی قابل حل خواهد بود.
وی افزود: ما باید به جای ناامیدی، ظرفیتها و توانمندیهای کشور را ببینیم و برای پیشرفت آن تلاش کنیم. حتی کارهای سادهای مانند رعایت حقوق دیگران، حفظ محیط زیست، کمک به نیازمندان و حمایت از تولید داخلی میتواند بخشی از مسئولیت اجتماعی هر شهروند باشد.
آینده ایران با امید و مشارکت مردم ساخته میشود
از دیگر شهروندان ساوه، نیز گفت: «باید برخاست» برای من یعنی امید را حفظ کنیم و در برابر مشکلات تسلیم نشویم، کشور متعلق به همه مردم است و هرکدام از ما میتوانیم با انجام درست وظایف خود، یادگیری، تلاش و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی سهمی در ساختن آینده داشته باشیم.
سارا کریمی ادامه داد: جوانان و خانوادهها نقش مهمی در این مسیر دارند و باید به جای دامن زدن به ناامیدی، روحیه تلاش و مسئولیتپذیری را تقویت کنیم. البته مطالبهگری و بیان مشکلات ضروری است.
وی تاکید کرد: همزمان باید راهکار ارائه داد و برای حل مسائل قدم برداشت، به اعتقاد من، «باید برخاست» یعنی ازصحبت کردن عبور کنیم و هرکس از جایگاه خودش برای بهتر شدن ایران گام مؤثری بردارد.
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