سرنگونی ۷۷۷ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه گزارش داد که شب گذشته ۷۷۷ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف این کشور از جمله کورسک، نیژنی نووگورود، روستوف و کریمه و همچنین بر فراز دریاهای سیاه و خزر رهگیری و منهدم شد.

بر اساس اعلام این رسانه، از سوی دیگر، الکساندر شووایف سرپرست فرمانداری منطقه بلگورود نیز اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه حملات نیروهای مسلح اوکراین به منطقه بلگورود، ۴ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.

دیمیتری میلایف، فرماندار منطقه تولا هم گزارش داد: در حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین به تولا، ۲ نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند؛ مصدومان در حال دریافت کمک‌های پزشکی هستند.