به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از نماز ظهر و عصر در جلسه تفسیر در مجتمع آموزش عالی فقه قم گفت: ملتهای منحرف برای بقاء خود آیات الهی را تحریف می‌‌‌کنند و برای اینکه بگویند اسلام دین خاتم نیست دست به تحریف می‌زنند.



این مرجع تقلید با اشاره به اینکه قوم یهود از جمله این گروه‌ها هستند که علاقه زیادی به دنیا دارند تصریح کرد: مملکت فلسطین در قیاس با دیگر کشورها یک وجب بیشتر نیست اما مردمی که 2 هزار سال رانده شده‌اند امروز یکی از آمریکا، یکی از شوروی، یکی از فرانسه و از همه جای دنیا آمده‌اند این سرزمین را اشغال کرده‌اند و می‌گویند ایجا سرزمین پدری ما است.



مرور زمان موجب سلب مالکیت است

وی خطاب به صهیونیستها افزود: قانون شما می‌گوید مرور زمان سبب سلب مالکیت است؛ آیا 2 هزار سال مرور زمان نیست که ادعای سرزمین پدری می‌کنید.



این مفسر قرآن اضافه کرد: عرب‌های فلسطین زاده پیشینیان شما هستند که مسلمان شده اند و اسلام آورده‌اند اما این یهودیان افراطی ببینید چه مشکلی را بیش از 60 سال است که در منطقه ایجاد کرده‌اند.



وی تاکید کرد: نطفه این غده 60 سال پیش منعقد شده است و جز خونریزی و خانه خرابی هیچ چیز دیگری ندارد.



تحریف قرآن، اظهار نظر افراد بیسواد درباره آن است



آیت الله سبحانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تحریف این است که آدم‌های بی‌سواد درباره قرآن اظهارنظر کنند، گفت: امروز هم یهودیان با تحریف قرآن خود را شعب مختار و قوم برگزیده خدا می‌دانند در حالیکه در سوره جمعه خداوند مثال آنان را همانند درازگوشی می‌داند که تورات در دست آنها است اما به آن عمل نمی‌کنند.



وی افزود: خداوند به این قوم که خود را برگزیده خدا می‌داند و می‌گوید اگر شما راست می‌گوئید چرا تقاضای مرگ نمی‌کنید و خود هم جواب می‌دهد اینها هرگز تقاضای مرگ نخواهند کرد زیرا می‌دانند به فساد مالی و جنسی و ... مبتلا هستند.



این مفسر قرآن گفت: قرآن همه قوم‌ها را یکسان می‌داند و توبه همه را به شرط اینکه مومن باشند و عمل صالح انجام دهند می‌پذیرد.



وی افزود: اگر چه قرآن در سوره آل عمران در صدد تشریح ایمان و عمل صالح نیست اما ایمان و عمل صالحی پذیرفته است که منطق با اسلام باشد و در این صورت خوف و حزنی برای مومنان به خدا نخواهد بود.