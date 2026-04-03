امام جمعه بندرعباس: امروز تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه اول نماز جمعه بندرعباس، با استناد به آیات قرآن کریم به تبیین جریان‌شناسی یهود پرداخت.

وی با یادآوری خاطره‌ای از امام خامنه‌ای شهید که به مناسبت سرکشی از خانواده شهدا مطرح شد، اظهار داشت: کلیمیان ایران امروز در کنار ما در مجلس حضور دارند و آنها در دوران دفاع مقدس و جنگ‌ها شهید داده‌اند.

امام جمعه بندرعباس با اعلام اینکه بحث جریان‌شناسی یهود از منظر قرآن را آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: این بحث احتمالاً چندین ماه طول خواهد کشید و آیات مربوطه، به ویژه در سوره مبارکه بقره و آل عمران، استخراج و طبقه‌بندی خواهد شد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به آیه ۴۱ سوره مبارکه بقره، تأکید کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که از این آیه نشئت می‌گیرد، موضوع منفعت‌طلبی و سودگرایی است. به تعبیر امروزی، این همان سودگرایی است که دانشمندان غربی نیز به آن اشاره دارند.

وی افزود: ریشه انکار حقایق، مبنا و اساس تشکیلات یهود، سودگرایی است. اگر امروز می‌بینید که در جریان تفکر و اندیشه کاپیتالیسم قرن، مبانی خود را بر اساس سود قرار داده‌اند، این ریشه در همین نگاه دارد؛ همانگونه که افرادی مانند بنیامین نتانیاهو نیز بر همین مبنا حرکت می‌کنند.

امام جمعه بندرعباس در پایان تصریح کرد: باید یهود افراطی را از منظر قرآن شناخت؛ آن یهودی که خداوند در وصفش می‌فرماید «اَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ» (سخت‌ترین مردم در دشمنی با کسانی که ایمان آورده‌اند، یهودیان هستند).

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، خداوند به یهودیان می‌فرماید همان‌طورکه به تورات ایمان داشتید، به قرآن که تصدیق‌کننده همان تورات است نیز ایمان بیاورید.

عبادی‌زاده با بیان اینکه علمای یهود بشارت‌های تورات را درباره قرآن کریم دیده بودند، به علت مهاجرت یهودیان به جزیره‌العرب اشاره کرد و افزود: یهودیان به دلیل فشار دولت‌های مسیحی از منطقه شامات (فلسطین، لبنان، اردن و سوریه) فرار کرده و به سمت حجاز حرکت کردند.

وی تصریح کرد: علمای یهود می‌دانستند که منطقه حجاز محل ظهور «احمد» (حضرت محمد صلی الله علیه و آله) است و تورات به او بشارت داده است. آنان با این هدف به مدینه و طائف مهاجرت کردند که در آنجا زندگی کنند، منتظر ظهور منجی باشند، به او ایمان بیاورند و حق خود را از مسیحای موعود بگیرند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به استقرار قبایل یهودی در اطراف مدینه، یادآور شد: قبایلی مانند بنی‌قریظه، بنی‌نضیر و خیبر در این منطقه قلعه و برج و بارو ساختند. این در حالی است که در جزیره‌العرب سیستم دفاعی قلعه‌ای وجود نداشت و یهودیان این روش را از منطقه روم شرقی (بیزانس) وارد کردند.

وی در پایان با اشاره به هشدار قرآن به علمای یهود خاطرنشان کرد: خداوند به آنان می‌فرماید شما که بشارت‌های تورات را درباره پیامبر اسلام می‌دانید، مبادا جزو اولین کافرانی باشید که به دین اسلام و قرآن ایمان نمی‌آورید. این آیه یک تهدید الهی برای ترک سودگرایی محض است.

آیت الله عبادی‌زاده در خطبه دوم نماز جمعه بندرعباس با استناد به هشدار قرآن کریم نسبت به نسل‌های گذشته، افزود: خدای متعال فرموده است اگر شما به وظیفه خود عمل نکنید، قوم دیگری را مبعوث خواهد کرد که پرچم اسلام را به دوش کشند و قدرت آن را به رخ دشمنان بکشند.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به وضعیت کنونی جهان تصریح کرد: امروز تمام اسلام در مقابل تمام کفر صف آرایی کرده است. تجلی این کفر را در قبیله رسوای «اپستین»، صهیونیسم جهانی و جریانات فراماسونری، چه در قالب صهیونیسم مسیحی و چه یهودی، باید جستجو کرد. تشخیص این حقیقت برای کسانی که تردید دارند، سخت است.

وی خطاب به کسانی که دین ندارند و به قیامت معتقد نیستند، با استناد به فرمایش سیدالشهدا (ع) گفت: لااقل اصول انسانی را رعایت کنید. امروز این پیام از کربلای معلی به دشمنان و دوستان نادانی که چشمان خود را روی حقایق بسته‌اند، می‌رسد که چشمان خود را باز کنند.

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین شهادت حضرت حمزه (ع) را تسلیت گفت و ایشان را شفیع روز قیامت معرفی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، اقتصاد را مسئله اول کشور دانست و تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی نیازمند دو بال «وحدت ملی» و «امنیت ملی» است. اگر مردم منسجم نباشند و امنیت نباشد، اقتصاد محقق نمی‌شود.

امام جمعه بندرعباس افزود: کشورهای همسایه که اقتصادهای حبابی بدون توجه به امنیت ملی ایجاد کردند، امروز به سرنوشت نامعلومی دچار شده‌اند. امنیت یک مسئله عاریتی نیست؛ همانطور که موشک‌های رزمندگان ما از کشور دفاع می‌کند، برای تأمین امنیت نیز باید قدرت تولید کنیم و وابسته به دشمنان نباشیم.

وی، خاطرنشان کرد: امروز با وجود جنگ اقتصادی و فسادهای درون‌زا، همچنان مشکلاتی در عرصه اقتصاد داریم، اما به فضل الهی با تکیه بر دو بال وحدت و امنیت ملی، اقتصاد را اصلاح خواهیم کرد. اقتصاد مقاومتی نسخه حل تمام چالش‌های کشور و راه مقابله با فشارهای داخلی و خارجی دشمن است و هویت ملی ما با همین اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود.