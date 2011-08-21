خودکفایی صنایع دفاعی دستاورد اندیشه دفاعی امام خمینی(ره) است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه 31 مرداد روز صنعت دفاعی سردار احمد وحیدی وزیر دفاع به همراه معاونین، مدیران ارشد، کارکنان و بسیجیان وزارت دفاع صبح امروز با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره)، با ادای احترام به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شهدای انقلاب و وزرای دفاع شهید، با آرمانهای امام(ره) و شهیدان تجدید میثاق کردند.



در این مراسم سردار احمد وحیدی طی سخنانی با اشاره به ابعاد شخصیت حضرت امام گفت: ملت بزرگ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اندیشه دفاعی حضرت امام، بزرگترین خطرات وتهدیداتی را که دشمنان علیه تمامیت ارضی کشور بکار گرفته بودند، خنثی کردند.



وزیر دفاع افزود: فرمان تشکیل بسیج مستضعفان و ارتش بیست میلیونی، تاکید بر خودکفایی صنایع دفاعی و عدم هر گونه وابستگی به بیگانگان، در این زمینه، فرمان تاریخی برای نجات کردستان و پایان دادن به محاصره شهر پاوه، فرمان تاریخی حضرت امام برای شکستن حصر آبادان و تعیین استراتژی دفاع همه‌جانبه نشان از عمق اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی (ره) برای مهار تهدیدات و حفظ و افزایش اقتدار ملی داشت.



سردار وحیدی، بهره‌مندی از منابع معنوی قدرت را از دیگر ویژگیهای حضرت امام برشمرد و گفت: او در سایة تعالیم نورانی اسلام و قرآن و تمسک عملی به سیره نبوی و علوی، جام جانها را از شراب شور و شعور و شهادت پر کرد و لب‌های بسته را با واژه تکبیر سرخ الله اکبر گشود و جهانیان را از قعر خرافه و خفتن تا بام آگاهی و برج بیداری رساند و جهان اسلام را به حرکت و جهاد فی سبیل الله علیه ظلم، فساد فراخواند.



وزیر دفاع با بیان اینکه ما مفتخریم که فرمانده و رهبرمان چنین شخصیت فرزانه و صالحی بود و مفتخریم که همچنان در خط ولایت، از فرماندهی مقتدرانه وصی شایسته‌اش حضرت آیت‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بهره‌مند هستیم، گفت: با توجه به این شرایط وزارت دفاع رسالت سنگین و خطیری برای دفاع از کشور و حریم دین و میهن دارد .



وزیر دفاع گفت: بحمدالله فرزندان معنوی خمینی و خامنه‌ای عزیز در وزارت دفاع با روحیه‌ای که از این دو شخصیت بزرگ الهام گرفته‌اند، با سلاح علم و ایمان، قله‌های فناوری پیچیده دفاعی را یکی پس از دیگری فتح می کنند و با پایداری در برابر تهدیدات، فشارها و تحریمها مکر دشمنان را به خودشان برگردانده‌اند.



سردار وحیدی تصریح کرد، امروز و در شب شهادت مولای متقیان حضرت امام علی (ع) در جوار مرقد منور حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی اعلام می‌کنیم، که همچنان مسیر و راه نورانی را امام راحل عظیم‌الشان برای ما ترسیم کرده‌اند، ادامه داده و اجازه نخواهیم داد دشمنان به این راه خلل وخسرانی وارد کنند.



سردار وحیدی با اشاره به مناسبت 31 مرداد روز صنعت دفاعی گفت: چندین پروژه بسیار مهم دفاعی در حوزه موشکی، مهمات و دریایی روز سه‌شنبه در آئین ویژه‌ای که با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود، افتتاح خواهد شد و برگ دیگر به افتخارات جمهوری اسلامی ایران افزوده خواهد شد و دشمنان خواهند دید که فرزندان رشید ملت ایران در وزارت دفاع پایدار و مقاوم چگونه تحریمهای آنان را به سخره گرفته‌اند.

