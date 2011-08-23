ادعاهای واهی آمریکا در گزارش سالانه وزارت خارجه ارزش قانونی ندارد

غلامرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر اینکه آمریکا حامی جدی گروهک های تروریستی و دولت تروریستی رژیم صهیونیستی است، گفت: حمایت آمریکا از جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه حزب الله، بمباران غزه و محاصره این شهر از مصادیق بارز حمایت آمریکا از تروریسم است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادعاهای آمریکا در حمایت از حقوق بشر را دروغ خواند و تصریح کرد: آمریکا 8 سال از رژیم بعث عراق به خاطر حمله به ایران حمایت کرد و در برابر بمباران شیمیایی حلبچه و مواضع ایران سکوت کرد تا حمایت از تروریسم را در کارنامه خود بنویسد.

وی با اشاره به طرح ادعاهای تکراری علیه ایران در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا افزود: این گونه گزارش ها به دلیل برخورد دوگانه آمریکا با بحث تروریسم هیچ ارزش قانونی و حقوقی ندارد.

کرمی با اشاره به حمایت آمریکا از دیکتاتورهای منطقه اظهار داشت: آمریکا همیشه از دیکتاتورهای منطقه حمایت می کرد و آنها نیز خط و مشی آمریکا را در منطقه اجرا می کردند، امروز نیز چرخش استراتژی آمریکا در منطقه در راستا به انحراف کشاندن انقلاب های مردمی است.

وی با اشاره به دو نگاه آمریکا به مقوله تروریسم اظهار داشت: آمریکا با تقسیم تروریسم به تروریسم خوب و بد ، اقدامات خود در جهان را از نوع تروریسم خوب و به نفع جهانیان می داند.

به گزارش خبرنگار مهر وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود بار دیگر ایران، سودان، سوریه و کوبا را در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داد.