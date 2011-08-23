دیدگاه مرلوپونتی درباره پدیدارشناسی هنر بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی فلسفه هنر و پدیدارشناسی هنر به ویژه در آرای مرلوپونتی اختصاص دارد. فلسفه هنر به طور سنتی به تعریف هنر و جایگاه و ارزش هنر پرداخته و به آثار هنری سدههای اخیر توجه دارد.
این کتاب اولین اثری است که به بررسی هنرهای بصری به عنوان مدلی از هنر که بی واسطه جهان را مینگرد میپردازد. مرلوپونتی معتقد بود که نقاشی تقلید و تصویر جهان نیست بلکه خود جهان است.
مرلوپونتی، فیلسوف فرانسوی، یکی از بزگترین فیلسوفان اگزیستانسیالیست- پدیدارشناس قرن بیستم است که نظریه وی در باب ادراک در فلسفه جایگاه ویژهای دارد. از نظر وی "ادراک"، یک رویداد یا حالت ذهنی و فکری نیست بلکه یک امر فیزیکی مرتبط با محیط پیرامون است.
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