دیدگاه مرلوپونتی درباره پدیدارشناسی هنر بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی فلسفه هنر و پدیدارشناسی هنر به ویژه در آرای مرلوپونتی اختصاص دارد. فلسفه هنر به طور سنتی به تعریف هنر و جایگاه و ارزش هنر پرداخته و به آثار هنری سده‌های اخیر توجه دارد.

این کتاب اولین اثری است که به بررسی هنرهای بصری به عنوان مدلی از هنر که بی واسطه جهان را می‌نگرد می‌پردازد. مرلوپونتی معتقد بود که نقاشی تقلید و تصویر جهان نیست بلکه خود جهان است.

مرلوپونتی، فیلسوف فرانسوی، یکی از بزگترین فیلسوفان اگزیستانسیالیست- پدیدارشناس قرن بیستم است که نظریه وی در باب ادراک در فلسفه جایگاه ویژه‌ای دارد. از نظر وی "ادراک"، یک رویداد یا حالت ذهنی و فکری نیست بلکه یک امر فیزیکی مرتبط با محیط پیرامون است.

در شکل‌گیری فلسفه مرلوپونتی عناصر مختلفی از جمله اندیشه‌های هگل، برگسون، سارتر، هیدگر، روانشناسی گشتالت و به ویژه پدیدارشناسی هوسرل مؤثر بوده‌اند. روش فلسفی مرلوپونتی پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی است، بدین معنا که به اعتقاد او پدیدارشناسی روشی است که می‌توان از رهگذر آن و بدون التزام به مفروضات روانشناختی و علمی به توصیف روشنی از تجربه حقیقی دست یافت.

این اثر با عنوان "هنر و پدیدارشناسی" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.