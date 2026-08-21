به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در جریان بازدید از محور مواصلاتی میناب به سیریک اظهار کرد: این مسیر به‌عنوان یکی از محورهای مهم مواصلاتی و ترانزیتی شرق به غرب استان، طی حدود دو سال گذشته در دو قطعه توسط پیمانکاران در حال اجراست.

وی افزود: یکی از قطعات این محور به طول حدود ۳۰ کیلومتر از سمت میناب به سیریک در حال اجراست و در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: قطعه دیگر نیز در محدوده سیریک و به طول حدود ۲۵ کیلومتر در دست اجراست که روند عملیات آن با جدیت دنبال می‌شود.

صادقی‌پور با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای بهره‌برداری از بخشی از این مسیر گفت: با تلاش پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر ارتباطی سیریک به سمت میناب در هفته دولت آماده بهره‌برداری شود.

وی تصریح کرد: مراحل پایانی عملیات اجرایی این بخش در حال انجام است و تلاش می‌کنیم طی روزهای آینده روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود تا امکان افتتاح آن در هفته دولت فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تأکید بر اهمیت این محور مواصلاتی خاطرنشان کرد: تکمیل این مسیر نقش مهمی در بهبود دسترسی و ارتباطات جاده‌ای مناطق شرقی استان خواهد داشت و بهره‌برداری از بخش‌های تکمیل‌شده آن می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل تردد و حمل‌ونقل در این منطقه باشد.

صادقی‌پور گفت: پیگیری‌های لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه در حال انجام است و امیدواریم با استمرار عملیات اجرایی، شاهد پیشرفت هرچه سریع‌تر این محور و بهره‌برداری از بخش‌های بیشتری از آن در آینده نزدیک باشیم.