بازدید جوانان از تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران راهیان نور خلیج فارس که در ستاد فرماندهی این نیرو در بندر عباس برگزار شد، گفت: مظلومیت‌ها، شجاعت‌ها و انتقال حماسه‌ها به نسل جدید یک ضرورت بوده و می‌تواند بستر مناسب و عمیق را ایجاد کند چرا که جوانان تشنه این مفاهیم و فرهنگ هستند.

وی افزود: امسال توفیق‌ حاصل شد تا با هدایت فرماندهی و نمایندگی نیروی دریایی، راهیان نور دریا را به تمام معنی و با قوت اجرا کنیم.

تنگسیری ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد شهدا خصوصا شهدای جنگ دریایی مظلومانه در دفاع مقدس جنگیدند و سختی‌ها و محرومیت‌هایی را متحمل شدند اهمیت بسیاری دارد اما نسل جوان از حماسه‌های آنان همواره بی‌خبر بودند ولی در حال حاضر مردم با استان‌های ساحلی و جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و قشم را که قبلا در مقاطع ابتدایی و دروس راهنمایی به صورت جزئی با آنها آشنا بودند اکنون کاملا با این مکان‌ها آشنا شدند و این یک نقطه عطف است که راهیان نور دریا جرقه‌ای برای شناخت جوانان و مردم بسیجی از حماسه‌های خلق شده در دریا.

وی درگیری با استکبار جهانی و آمریکا، سقوط بالگردهای آنان و ضربات سنگینی که در بوشهر و خلیج فارس متحمل شدند، همچنین غرق کردن بزرگترین ناو آمریکا در خلیج فارس و انهدام ناو بریشتون و شکستن هیبت آمریکا را از جمله معارفی خواند که تاکنون به جوانان منتقل شده است.

تنگسیری تاکید کرد: ایجاد نمایشگاه‌های مختلف، گشت‌های دریایی در بندرعباس، بوشهر و خوزستان و اعزام 23 مرحله شناور در بندرعباس که هر بار 236 نفر را به مناطق رزمی دریا انتقال می‌داد از جمله اقداماتی است که تاکنون صورت گرفته است.

جانشین نیروی دریایی سپاه ادامه داد: در گذشته برخی از جوانان تعاریف مختلفی را از تنگه هرمز داشتند اما با آشنا شدن آنان با راهیان نور دریایی و حتی مسیرهایی که به عنوان پشتیبانی نیروی دریایی از بندر امام(ره) و زمانی که آبادان در محاصره بود، توضیحات و روایات خوبی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در سالهای آینده قادر هستیم تمامی زائرین راهیان نور را به زیارتگاه‌های شهدا در منطقه ویژه اقتصادی، پالایشگاه‌ها، اسکله شهید رجایی ببریم و آنان را از طریق شناورها به جزایر لارک و هرمز ببریم تا جای پای استعمارگران را ببیند چرا که در جزیره هرمز خانواده‌ای است که 9 شهید را به انقلاب و دفاع مقدس تقدیم کرده است. در این همایش هیئتی از معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان بسیج مستضعفین نیز حضور داشتند.