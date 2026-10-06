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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۵:۳۷

بازداشت بیش از ۶ هزار نفر در فرانسه از آغاز اعتراضات دانش‌آموزی

بازداشت بیش از ۶ هزار نفر در فرانسه از آغاز اعتراضات دانش‌آموزی

یک رسانه فرانسوی تعداد بازداشتی های اعتراضات دانش آموزی فرانسه را بیش از شش هزار نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» اعلام کرد از زمان آغاز اعتراضات در فرانسه، بیش از ۶ هزار نفر در این کشور بازداشت شدند.

وزیر آموزش و پرورش فرانسه نیز روز یکشنبه و در پی تداوم اعتراضات دانش‌آموزان در این کشور اعلام کرد که در پی یک هفته درگیری میان پلیس ضدشورش و دانش‌آموزان دبیرستانی که هم‌زمان با گسترش اعتراضات سراسری نسبت به وضعیت کلاس‌های درس رخ داد، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان همچنان به‌صورت جزئی یا کامل تعطیل خواهند ماند.

ادوارد ژفری، وزیر آموزش و پرورش فرانسه، گفت که به دلیل این ناآرامی‌ ها، برگزاری کلاس‌ های درس «به‌طور کامل یا جزئی متوقف» خواهد شد.

اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی حدود ۱۰ روز پیش در مدارس حومه پاریس با موضوع بهبود شرایط آموزشی، کمبود معلم و کلاس‌های شلوغ آغاز و در فاصله‌ای کوتاه به موجی سراسری تبدیل شد؛ موجی که اکنون با تعطیلی صدها مدرسه، ورود دانشجویان و معلمان و درگیری خشونت‌بار با پلیس ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

کد مطلب 6969171

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