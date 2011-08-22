خدایا درهای فضل و رحمتت را بر من بگشا

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَک

وأنزِل علیّ فیهِ بَرَکاتِک

وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِک

واسْکنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِک

یا مُجیبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّین

به نام خداوند بخشایشگر مهربان

خدایا در این روز درهاى فضل و رحمتت را بر من بگشا

و در آن خیر و برکاتت را بر من فرود آر

و مرا به موجبات خوشنودیت توفیق ده

و در میانه بهشتت مسکنم ده

اى اجابت کننده خواسته ها و دعاهاى بیچارگان

گذری کوتاه بر دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

گشایش درهای فضل و رحمت خداوند متعال و بخشنده، کسب برکات الهی، رضایت و خشنودی خدا و دستیابی به بهشت از جمله مواردی هستند که در قالب دعای روز بیست و دوم ماه رمضان از خدای خویش طلب می کنیم.

بهره مندی از فضل و رحمت خداوند

توفیق بهره مندی از لطف و کرم خداوند و اینکه خالق هستی به ما نظر لطف داشته باشد از جمله دغدغه های همیشگی انسانهایی است که طالب بهترینها در دنیا و آخرت هستند .

هر انسان آگاه و هوشیاری همواره بدنبال دستیابی به خیرات و برکات دنیوی و اخروی است و شک نیست برای رسیدن به این ارزشها باید در راستای جلب رضای خداند متعال فعال بود و تلاشهای لازم را داشت .

از جمله این تلاشها پیروی از فرامین الهی و انجام امور فردی نظیر عبادتهای واجب است و فعالیتهای خانوادگی و اجتماعی مناسب و سنجیده نیز از دیگر ضرورتها در این زمینه است .

مثل احترام به والدین و کمک به آنها، نوعدوستی، خیرخواهی، دوری از کبر و غرور در روابط خانوادگی و اجتماعی، دوری از غیبت، بدگویی و ....

ثُمَّ تَوَلَّیْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِکَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لَکُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِینَ؛‌ سپس شما بعد از آن [پیمان] رویگردان شدید و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما از زیانکاران بودید .(سوره بقره، آیه 64)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّکُمْ فِی مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛ و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت بر شما نبود قطعا به [سزاى] آنچه در آن به دخالت پرداختید به شما عذابى بزرگ مى‏رسید .(سوره نور، آیه 14)

برای هر روز هفته ذکری عنوان شده که صد مرتبه گفته شود:

ذکر روز سه شنبه: