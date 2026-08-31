انصاری: حفاظت از یوزپلنگ نیازمند نظام حفاظتی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری در همایش ملی یوزپلنگ آسیایی که پیش از ظهر دوشنبه در سالن همایش کمپ پتروشیمی خراسان در بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: استان خراسان شمالی با وجود اینکه ۷ درصد از سطح آن مناطق حفاظت‌شده است، از تنوع زیستی بسیار حائز اهمیتی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که چهار پارک ملی، ذخیره‌گاه زیست‌کره و پرتراکم‌ترین زیستگاه پلنگ ایرانی در این استان قرار دارد.

وی افزود: با تلاش و اهتمام محیط‌بانان و جوامع محلی، شاهد حضور یوزپلنگ آسیایی در زیستگاه میاندشت به‌عنوان یک زیستگاه زایا و پویا هستیم که این موضوع مسئولیت ما را در قبال این گونه در خطر انقراض، بیش از پیش می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با قدردانی از زحمات محیط‌بانان، تصریح کرد: زمانی که از یوزپلنگ آسیایی صحبت می‌کنیم، فقط نگاهمان به یک نمونه شاخص نیست؛ بلکه در پس‌زمینه، شرایط زیستگاهی، تأمین آب، طعمه، امنیت حفاظتی و شبکه حفاظتی باید مطلوب باشد تا این گونه بتواند به حیات خود ادامه دهد.

انصاری با اشاره به تجربه موفق میاندشت در حفاظت از یوز، خاطرنشان کرد: از دانش بومی دامداران محلی برای تأمین آب استفاده شده و این نکات ارزشمند نشان می‌دهد که حفاظت از تنوع زیستی نیازمند رویکرد مشارکتی است.

وی ادامه داد: در شورای عالی حفاظت محیط زیست، مجوز حفاظت‌گاه‌های مردمی صادر شده تا حفاظت جایگزین و به‌هم‌پیوسته زیستگاهی ایجاد شود و جانداران با آرامش و امنیت به حیات خود ادامه دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت نظام‌مند شدن حفاظت از یوز، گفت: به جای رویکرد پروژه‌محور، باید نظام حفاظتی پایداری ایجاد کنیم تا با وجود مشکلاتی همچون تحریم‌ها، کمبود منابع مالی و نیروی انسانی، این مسیر متوقف نشود.

انصاری با اشاره به تدوین سند بالادستی حفاظت از تنوع زیستی کشور، تصریح کرد: این سند با محوریت توسعه پایدار و با همکاری دولت تهیه شده و اولویت ما، امنیت زیستگاه‌ها و حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض است.