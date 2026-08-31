یک فوتی و ۵ مصدوم در تصادف مرگبار محور سراب-نیر

به گزارش خبرگار مهر، رضا محمدنژاد صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲:۵۰ بامداد امروز در محور سراب ـ نیر، در محدوده نرسیده به روستای منقوطای، بر اثر برخورد شاخبهشاخ یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه نیسان وانت رخ داد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام وقوع حادثه، سه دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس ۱۱۵ کلیان، سراب و صائین به محل تصادف اعزام شدند.
فوت یک زن ۵۸ ساله در حادثه
سخنگوی اورژانس فوریتهای پزشکی سراب ادامه داد: متأسفانه در این حادثه یک خانم حدود ۵۸ ساله به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
وی بیان کرد: پنج نفر دیگر نیز در این تصادف مصدوم شدند که سه خانم ۳۶ و ۲۶ ساله، یک آقای ۲۸ ساله و یک کودک چهار ساله در میان مصدومان بودند.
محمدنژاد خاطرنشان کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل حادثه، اقدامات لازم درمانی و مراقبتهای پیشبیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند و آنان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) سراب منتقل کردند.
تأکید اورژانس بر رعایت نکات ایمنی
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و نکات ایمنی در جادهها گفت: رانندگان باید از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل را رعایت کنند.
سخنگوی اورژانس فوریتهای پزشکی سراب افزود: رانندگی در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی نیازمند دقت و احتیاط بیشتری است و رانندگان باید با کاهش سرعت و افزایش توجه، از هرگونه رفتار پرخطر خودداری کنند.
محمدنژاد همچنین بر ضرورت استفاده از کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان خودرو تأکید کرد و گفت: رانندگان در صورت احساس خستگی و خوابآلودگی باید در محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.
نظر شما