مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر بسکتبال تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجره نقل و انتقالات فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور که از ۲۵ تیر فعال شده بود، ۳۱ مرداد بسته شد. این در حالی است که بسیاری از تیم های شرکت کننده در این رقابت ها متقاضی تمدید مهلت نقل و انتقالات شده اند تا بتوانند نسبت به تصحیح و ثبت نهایی قراردادهای خود اقدام لازم را انجام دهند.



بر این اساس، سازمان لیگ بسکتبال با تمدید مهلت نقل و انتقالات، فرصت دوباره ای را در اختیار تیم های لیگ برتری قرار داده تا اقدامات شان در این زمینه را نهایی کنند.



در همین راستا پنجره نقل و انتقالات لیگ برتر از شنبه (۱۴ شهریور) مجدد فعال خواهد شد و چهارشنبه (۱۸ شهریور) بسته می شود.



بدیهی است این فرصت ۵ روزه، آخرین فرصت برای فعالیت تیم های لیگ برتر در نقل و انتقالات است و بعد از آن، مهلت نقل و انتقالات تمدید نخواهد شد.