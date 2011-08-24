هنرستان فنی و حرفه ای ناحیه یک بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هنرستان فنی و حرفه ای ناحیه یک بندرعباس در اولین روز از هفته دولت با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و سایر مسئولان استان هرمزگان افتتاح شد.

این هنرستان بیش از سه هزار متر مربع زیربنا دارد و برای احداث آن 25 میلیارد ریال هزینه شده است. این هنرستان دارای امکاناتی همچون سالن ورزشی می باشد.

افتتاح 213 کلاس درس در هفته دولت



رضا مدرس مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در مراسم افتتاح این هنرستان با اشاره به افتتاح 62 طرح در قالب 213 کلاس درس طی هفته دولت امسال در هرمزگان، عنوان کرد: برای ساخت این کلاسهای درس حدود 216 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: یکی از آرزوهای ما رسیدن به رکورد احداث 500 کلاس درس در هرمزگان طی یک سال است که امیدوارم با افتتاح طرحهای دهه فجر به این رکورد در سال جاری برسیم.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان اظهار داشت: در هفته دولت سال جاری 15 طرح نوسازی مدارس در قالب 67 کلاس درس و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال در بندرعباس به بهره برداری می رسد.

مدرس با اشاره به خصوصیات هنرستان ناحیه یک بندرعباس، تصریح کرد: در این هنرستان از معماری بومی هرمزگان و معماری اسلامی استفاده شده است و با توجه به دخترانه بودن آن به محرم سازی فضاها در آن توجه خاصی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: در سالن ورزشی این هنرستان نیز برای نخسیتن بار در اماکن ورزشی فضاهای آموزشی ایران از سقف قوسی استفاده شده که موجب ورزش آزادانه تر و سرمایش بیشتر سالن خواهد شد.

مدرس اولویت اصلی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان را حرکت به سوی مجتمع سازی فضاهای آموزشی اعلام کرد.

مدیران به حاشیه ها نپردازند



استاندار هرمزگان نیز در این مراسم تعلیم و تربیت را نیاز اصلی جامعه دانست و تصریح کرد: اگر می خواهیم در جامعه امنیت، پیشرفت و آبادانی داشته باشیم باید به تعلیم و تربیت توجه خاصی داشته باشیم.

هاشمی با اشاره به جذب هزار معلم طی سال گذشته در آموزش و پرورش هرمزگان، عنوان کرد: مربی در تعلیم و تربیت نقش اصلی را ایفا می می کند و یک معلم خوب می تواند یک دانش آموز خوب برای جامعه بسازد.

وی ادامه داد: برای بازگشایی مدارس در مهر ماه امسال برنامه ریزی خوبی در سطح هرمزگان صورت گرفته و همه ما تلاش کرده ایم تا یک فضای شاد و مفرح در مدارس به وجود بیاید.

استاندار هرمزگان با اشاره به کارهای اساسی که در آموزش و پرورش هرمزگان صورت گرفته، اظهار داشت: اما ما هیچ وقت نباید از خودمان راضی باشیم چون در این صورت پیشرفت ما متوقف می شود.

هاشمی افزود: مدیران نیز باید به حاشیه ها توجه نکنند و در مسیر کار ایرادات خود را برطرف کرده و هرمزگان را بیش از پیش بسازند.