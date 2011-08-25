به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکا، سخنگوی پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که ذخایر سلاح‌های شیمیایی لیبی در مکان امنی قرار دارد، اما عدم اطلاع از مکان زرادخانه هزاران موشک سبک درلیبی همچنان مایه نگرانی است.

سرهنگ "دیو لاپان" سخنگوی پنتاگون درباره انبار ۱۰ تن سلاح‌های شیمیایی، شامل گاز خردل، در لیبی اطمینان داد که در مکان امنی قرار دارد، اما از دادن اطلاعات بیشتر درباره آن خودداری کرد.

این اعلام در حالی است که پیشتر منابع و مقام ها نسبت به استفاده از سلاح های شیمیای از سوی قذافی هشدار داده بودند.

"محمد جبریل" نخست وزیر شورای انتقالی انقلابی لیبی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در دوحه پایتخت قطر صحبت می کرد احتمال استفاده از تسلیحات شیمیایی از سوی قذافی را منتفی ندانست.

به گفته کارشناسان کنترل سلاح های شیمیایی، با وجودی که قذافی مقدار زیادی گاز خردل دراختیار داشت، اما ازامکانات نظامی لازم برای به راه انداختن یک حمله شیمیایی برخوردار نبود.

قذافی درسال ۲۰۰۳ از توسعه سلاح‌های کشتار جمعی دست کشید، و در ۲۰۰۴ با انهدام بخشی از آنان به پیمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی پیوست.