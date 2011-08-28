خزان صهیونیستها ادامه دارد/ تظاهرات میلیونی در راه سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، شب گذشته فقط در شهر تل آویو بیش از 10 هزار نفر از مردم این شهر به خیابان ها ریختند تا اعتراض خود را به افزایش هزینه های زندگی در اسرائیل اعلام کنند.

نکته مهم در این تظاهرات آن بود که "نوام شالیت" پدر گلعاد شالیت، نظامی صهیونیست بازداشت شده به دست نیروهای مقاومت، نیز در بین معترضین تل آویو حضور داشت و شعارهایی را در اعتراض به سیاست های اقتصادی نتانیاهو سر می داد.

در بیت المقدس نیز دو هزار نفر از مردم این شهر تظاهراتی را در اعتراض به سیاست های اقتصادی کابینه رژیم صهیونیستی برپا کردند و به گزارش هاآرتض در شهر "ریشون لتزیون" در حدود پنج هزار نفر در تظاهرات شب گذشته شرکت کرده بودند.

صحنه ای از تظاهرات اعتراضی مردم سرزمین های اشغالی

بر همین اساس در شهرهای دیگری همچون "کاتزرین" و "کیبوتاز مانیت" نیز شب گذشته مردم دست به تظاهرات زده بودند.

در همین رابطه "استیو ساپیر" یکی از رهبران معترضین به کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت : هیچ عاملی برای ناامید شدن وجود ندارد. تمام مفهومی که باید منتقل شود این است که مردم به خیابان ها آمده و اعتراض کنند. این ششمین شنبه شبی است که ما به خیابانها آمدیم و مردم این حرکت را مجددا انجام خواهند داد. در اینجا همه از تظاهرات میلیونی هفته آینده صحبت می کنند و از نظر من این یک پیروزی است.

تظاهرات های شبهای شنبه در اعتراض به افزایش بی سابقه هزینه های زندگی در سرزمین های اشغالی از اواسط ماه جولای و از زمانیکه تعدادی از شهروندان اسرائیلی اقدام به برپائی چادر در خیایان "روثشیلد" تل آویو کردند آغاز شد و سپس به بخش های مختلف همچون کارکنان بیمارستانی و حتی شهرداری ها رسید.

یکی از محورهای اصلی اعتراضات مردم سرزمین های اشغالی افزایش بهای مسکن و اجاره بها در شهرهای مختلف این منطقه است. کابینه رژیم صهیونیستی تا کنون جلسات متعددی را برای پایان دادن به اعتراضات مردمی تشکیل داده اما تا کنون نتیجه خاصی در این ارتباط نگرفت و این در حالی است که معترضین کمیته ای را برای پیگیری خواسته های خود تشکیل داده اند.