حضور موزه ملی علوم و فناوری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موزه ملی علوم و فناوری ایران، بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار به مناسبت هفته پژوهش و با میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با شعار «سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» از تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار می‌کند و موزه ملی علوم و فناوری ایران به عنوان یک مؤسسه پژوهشی زیر نظر وزارت عتف، با حضور در سالن D ۲۵ غرفه ۱۰، اقدام به معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی این مجموعه خواهد کرد.

موزه ملی علوم و فناوری به عنوان مؤسسه پژوهشی زیرنظر وزارت علوم، با هدف ترویج علم و معرفی میراث علمی و فناوری‌های بومی، در این نمایشگاه به معرفی مجموعه‌ای از فعالیت‌های خود می‌پردازد. این فعالیت‌ها شامل برپایی نمایشگاه‌های سیار، ارائه جشنواره «علم برای همه»، برگزاری رویدادها و نشست‌های علمی و اجرای سخنرانی‌های «سار» است.

همچنین موزه آمادگی دارد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در حوزه مستندسازی، طراحی مفهومی و طراحی محیطی فعالیت‌های ترویجی همکاری کند. این همکاری می‌تواند به ایجاد تالارهای افتخارات، راه‌اندازی موزه‌های دانشگاهی و طراحی نمایشگاه‌های تعاملی برای معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی به عموم مردم منجر شود.

علاوه بر معرفی توانمندی‌های موزه ملی علوم و فناوری ایران، غرفه این موزه همچون سال‌های گذشته شاهد چند اثر تعاملی از جمله آثاری از علوم قدیم برای بازدید مخاطبان خواهد بود. همچنین مجسمه تعاملی «حافظه کربنی» که ردپای زیست‌محیطی برخی از انتخاب‌های روزمره را به نمایش می‌گذارد و مخاطب را به تأمل در تأثیر رفتارهای فردی بر سیاره زمین دعوت می‌کند، در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت موزه ملی علوم و فناوری به این آدرس مراجعه و یا با شماره‌های ۰۲۱۸۸۲۰۳۵۳۰ و ۰۹۱۹۸۹۶۲۰۰۷ تماس حاصل کنند.