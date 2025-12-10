وضعیت ساختمان ناایمن آلومینیوم به کجا رسید؟

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با حضور مقامات و کارشناسان برای بررسی وضعیت سازه‌ای ساختمان آلومینیوم در منطقه ۱۱ تهران برگزار شد. این ساختمان که در گروه خطرپذیر D قرار دارد، نیازمند اقدامات فوری برای مقاوم‌سازی است.

لاله قیاسی، مدیر اداره بحران، و پدافند غیرعامل منطقه از برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس اداره ارتقاء کالبدی و مشاور رئیس سازمان بحران در اداره حقوقی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شهردار ناحیه ۱، کارشناسان ستاد بحران منطقه ۱۱ و نمایندگان کسبه خبر داد.

وی در ادامه افزود: ساختمان آلومینیوم که در سال ۱۳۴۳ ساخته شده، دارای ۱۳ طبقه و اسکلت بتنی است و در زمان ساخت، سومین بنای بلندمرتبه و دارای آسانسور در ایران محسوب می‌شد. این ساختمان هم‌اکنون دارای حدود ۶۰۰ واحد تجاری فعال است. با توجه به ارزیابی‌های انجام شده، ساختمان آلومینیوم در گروه خطرپذیر D قرار گرفته و نیازمند توجه ویژه‌ای است.

در پایان جلسه، مقرر شد نمایندگان ساختمان آلومینیوم نسبت به انتخاب مشاور مقاوم‌سازی مورد تایید مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهند.

لازم به ذکر است؛ رویه ایمن سازی ساختمان آلومینیوم توسط معاونت شهرسازی؛ خدمات شهری و ناحیه ۱ منطقه ۱۱ به صورت مستمر پیگیری و نظارت می‌شود.